Palenie liści to nie najlepszy pomysł. Mandat może znacząco uszczuplić portfel

Spadające liście dla właścicieli posesji są jedną z największych wad jesieni. Należy się ich regularnie pozbywać, by nie zalegały na działkach i nie gniły. Porządkując podwórko, trzeba jednak mieć na uwadze, że spalanie liści i gałęzi na prywatnym terenie jest zabronione. Grozi za to surowa kara. Oto co mówią przepisy.

Zdjęcie Za palenie liści grozi wysoki mandat / 123RF/PICSEL