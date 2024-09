Palniki i żeliwny ruszt kuchenki gazowej aż kleją się do rąk? Oto jak wyczyścisz je tanio i skutecznie

Kuchenka gazowa to jedno z najczęściej eksploatowanych urządzeń w domu. To z kolei sprawia, że na jej elementach osiada brud w postaci przypalonego tłuszczu czy sosów. Jak doprowadzić palniki kuchenki gazowej do idealnej czystości, wykorzystując składniki, które mamy w kuchennej szafce?