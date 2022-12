Spis treści: 01 Jak często myć panele, żeby się błyszczały? Podłogi bez ani jednej smugi

02 Czy panele można myć octem? Patent na lśniące panele podłogowe

Jak często myć panele, żeby się błyszczały? Podłogi bez ani jednej smugi

Choć na sklepowych półkach znajdziemy całą masę detergentów przeznaczonych do mycia konkretnych typów podłóg, to nie zawsze zdadzą one egzamin. Niektóre z nich mogą zostawiać brzydkie smugi, sprawiać, że panele podłogowe będą matowe, a nie o to chodzi.

Nigdy nie rób tego grudnikowi. Obrazi się i zrzuci wszystkie pąki

Jak zaplanować przygotowania do świąt? Zrób to w ten sposób, a zdążysz ze wszystkim

Zamiast wrzucać do rosołu, przygotuj maść. Zapomnisz o stawach i trądziku Drewniane panele podłogowe prezentują się pięknie, gdy są błyszczące i przypominają spokojną taflę wody. Wówczas dodają mieszkaniu uroku i sprawią, że dom wygląda na niewiarygodnie czysty. Dlatego warto zadbać wyjątkowo o panele na naszych podłogach. Jak często myć panele podłogowe? Najlepszym rozwiązaniem będzie mycie ich przynajmniej raz w tygodniu, a w pozostałe dni konieczne będzie odkurzanie, by na bieżąco pozbywać się nieczystości. Jednak gdy przychodzi dzień mycia podłóg, pozostaje pytanie, czym myć panele podłogowe? Jeżeli już wybieramy gotowe płyny dostępne w sklepach, to zawsze wybierajmy te dedykowane drewnianym panelom podłogowym, by innym detergentem nie zniszczyć ich powierzchni.

Dodatkowo podczas mycia do ciepłej wody nie wlewajmy zbyt dużej ilości płynu i stosujmy się do zaleceń producenta. Okazuje się, że niezwykle skutecznym sposobem jest mycie paneli podłogowych starymi, domowymi sposobami, które pięknie nabłyszczą podłogę.

Zobacz też: Domowy sposób na błyszczące panele podłogowe

Reklama

Czy panele można myć octem? Patent na lśniące panele podłogowe

Zdjęcie Używanie tego samego specyfiku do różnych rodzajów podłóg, to najczęstszy błąd, który popełniamy / 123RF/PICSEL

Okazuje się, że możemy zrezygnować z kupowania gotowych detergentów do mycia paneli, gdyż składnik idealny do ich pielęgnacji mamy często w kuchennych szafkach. Panele podłogowe możemy myć zwykłym octem, a raczej rozcieńczoną miksturą. Wystarczy, że do ciepłej wody wlejemy ocet spirytusowy, który w sklepie kosztuje 3-5 złotych za butelkę.

Zaleca się 1 niewielką szklankę octu wymieszać z 5 litrami ciepłej, ale nie gorącej wody. Roztwór mieszamy i jest już on gotowy do mycia paneli podłogowych. Warto pamiętać, że przy myciu podłóg, gdzie leżą panele podłogowe dobrze sprawdzi się mop z mikrofibry. Nadmiar płynu dobrze odciskamy, by woda "nie stała" na panelach i nie chodzimy po umytej podłodze do momentu całkowitego wyschnięcia. Potem już możemy cieszyć się czystą i błyszczącą podłogą.

Zdjęcie Prawidłowa pielęgnacja przedłuży życie naszych podłóg / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Jak prawidłowo myć panele?

***