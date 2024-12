Kafelki podczas mycia łazienki bywają przez nas pomijane. Często tłumaczymy to tym, że brakuje nam czasu na dokładne wypolerowanie tej przestrzeni, a w pierwszej kolejności naszą uwagę skupia kamień gromadzący się na słuchawce prysznica czy osady z mydła na kranach. Z biegiem czasu to zaniedbanie będzie coraz lepiej widoczne, a łazienka zacznie sprawiać wrażenie zapuszczonej.

Na szczególną uwagę zasługują płytki łazienkowe zlokalizowane przy umywalce, wannie i kabinie prysznicowej. W tych miejscach mają one najczęstszy kontakt z wodą i kosmetykami używanymi do codziennego utrzymania higieny. Brzydkie osady pojawiają się tu więc najszybciej i są najtrudniejsze do usunięcia.