Spis treści: 01 Twarda skóra na piętach — nie zwlekaj z kuracją

02 Moczenie stóp w siemieniu lnianym

03 Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal?

Twarda skóra na piętach — nie zwlekaj z kuracją

Wiele czynników wpływa na to, że skóra na piętach twardnieje, pokrywając się coraz grubszą warstwą martwego naskórka. Bywa to objawem niektórych chorób przewlekłych, ale znacznie częściej winowajcami są brak regularnej pielęgnacji czy nieodpowiednie obuwie. Niezależnie od przyczyn, z dbaniem o stopy nie należy zwlekać. Z czasem twarde pięty zaczną pękać, doprowadzając do dokuczliwych ran. Nie chcesz dopuścić do sytuacji, kiedy każdy krok będzie wiązał się z bólem.

Moczenie stóp w siemieniu lnianym

Sposób na gładkie pięty znajdziesz w swoich kuchennych zapasach. Oto na arenę wkracza siemię lniane, które zadziała jak nawilżający i zmiękczający kompres. Drobne nasiona od wielu lat kojarzone są jako remedium na zaparcia, ale przynoszą równie dobre rezultaty w pielęgnacji ciała, w tym stóp.

Stosowanie siemienia lnianego na pięty zamieni się w przyjemny rytuał, który przyniesie ulgę zmęczonym i zrogowaciałym stopom. W celu ich regeneracji zaplanuj odżywczą kąpiel dwa razy w tygodniu. Efekty zobaczysz bardzo szybko.

100 gramów nasion wsyp do miski i zalej dwoma litrami wrzątku.

Pozwól mieszance ostygnąć. Zauważysz, że nasiona napęczniały, a zawartość miednicy przypomina kisiel lub kleik.

Zanurz stopy w domowym specyfiku. Kąpiel powinna potrwać około 20 minut.

Po upływie tego czasu nie spłukuj siemienia od razu. Ułóż stopy na ręczniku i pozwól masie jeszcze przez chwilę wsiąkać w skórę.

Domową kurację na twarde pięty zakończ wykonaniem delikatnego peelingu, osuszeniem stóp i nałożeniem kremu nawilżającego.

Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal?

O pielęgnacji stóp trzeba pamiętać niezależnie od pory roku. Jesienią i zimą bagatelizujesz tę sprawę, ponieważ i tak nie prezentujesz pięt w lekkich sandałach czy klapkach? Musisz wiedzieć, że ten okres jest dużym wyzwaniem dla skóry.

Zakładanie ciężkich butów i grubych skarpet lub rajstop, które mają ochronić przed zimnem, blokuje dostęp do świeżego powietrza. Skóra nie może oddychać, poci się, a to z kolei stwarza doskonałe warunki do rozwoju bakterii. Jednocześnie naskórek twardnieje, tworząc skorupę na piętach. Regeneracyjne i zmiękczające kąpiele powinny więc na stałe wejść do rutyny pielęgnacyjnej.

