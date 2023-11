Maść z witaminą A. Czy warto ją mieć?

Maść z witaminą A swoją popularność zawdzięcza nie tylko substancji czynnej, ale także tym, że skład produktu jest bardzo krótki. Zazwyczaj ma tylko kilka składników, ale najważniejszym z nich jest palminian retinolu, czyli pochodna witaminy A. To właśnie ona wspiera kondycję skóry, chroni ją przed czynnikami zewnętrznymi, ale także pomaga rozprawiać się ze stanami zapalnymi oraz regeneruje tkanki. Warto wiedzieć, że specyfik ma tłustą konsystencję i może być stosowany nie tylko na cerę, ale także inne części ciała.

Sprawdź: Zielony eliksir na stany zapalne i stres. Oczyści organizm od środka

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tchnienie świeżości o poranku

Czy maść z witaminą A można stosować pod oczy?

Maść z witaminą A ma wiele zastosowań, które trudno zliczyć na palcach obu rąk. Wiele osób zastanawia się jednak, czy specyfik może być stosowany pod oczy. Okazuje się, że nie ma ku temu przeciwwskazań. Co więcej, maść z witaminą A warto stosować pod oczy co najmniej z kilku względów. Docenią ten kosmetyk panie i panowie, którzy borykają się z cieniami, obrzękam i workami pod oczami, które są objawem zmęczenia.

Jak działa maść z witaminą A?

Wiemy już, że maść z witaminą A to doskonały produkt, który może zamaskować objawy zmęczenia na twarzy, ale zalet tego taniego specyfiku jest zdecydowanie więcej. Pomoże zachować jędrność skóry na dłużej, zapobiegać tworzeniu się zmarszczek, a także wygładzać te delikatniejsze i płytsze. Warto rozważyć jego zakup ze względu na zdolność do nawilżania głębszych partii skóry, możliwość regeneracji, wspieranie tworzenia włókien kolagenowych, a także pomóc złuszczać zrogowaciały naskórek.

Sprawdź: Nie wiesz, gdzie wyrzucić tubkę po maści? Odpowiedź nie jest oczywista

Do czego wykorzystać maść z witaminą A?

Zdjęcie Apteczne maści dobrze sprawdzą się jako kosmetyki, zwłaszcza wtedy, gdy kosztują tylko kilka złotych / 123RF/PICSEL

Jak na dłoni widać, że maść z witaminą A powinna znaleźć się w każdej kosmetyczce, a jej obecność nie nadwyręży domowego budżetu. Jeśli już mamy specyfik pod ręką, to warto wiedzieć to czego go wykorzystać, a trzeba przyznać, że zastosowań ma sporo. Sprawdzi się zarówno latem, jak i zimą, kiedy nasza skóra narażona jest na działanie słońca, mrozu i porywistego wiatru. Maść z witaminą A przyniesie ulgę, kiedy męczą nas popękane i spierzchnięte usta, drobne podrażnienia i stany zapalne, a także nawracający trądzik.

Jak stosować maść z witaminą A?

Stosowanie maści z witaminą A jest banalne: wystarczy nakładać jej niewielką ilość na odpowiednie miejsca na skórze. Należy jednak pamiętać, że specyfik ma bardzo tłustą konsystencję, więc nie należy przesadzać z jego ilością. Choć specyfik wykazuje się wspaniałym działaniem na skórę, to nie każdy może z niej korzystać. Bezwzględnie nie mogą go używać panie w ciąży, ponieważ nadmiar witaminy A może uszkodzić płód.

Nie przegap: Dodaj rano do kawy zamiast mleka. Odchudzi i pomoże pozbyć się boczków