Czy można stosować mączkę bazaltową pod pomidory?

Ekologiczne oraz nietoksyczne dla ludzi i zwierząt preparaty są szczególnie cenione przez ogrodników chcących wyeliminować większość chemicznych środków uprawy roślin. Takie podejście jest szczególnie ważne dla wielbicieli pomidorów, którzy próbują swoich sił w wyhodowaniu okazałych i soczyście czerwonych owoców. Sprzymierzeńcem naturalnej opieki nad sadzonkami oraz dorodnie rosnącymi krzaczkami jest mączka bazaltowa. Składnik jest bogaty w aż 40 różnych pierwiastków, które nadają pędom pomidorów większej twardości, a także uodparniają na ataki ze strony szkodników i choroby.

Mączka bazaltowa powinna zostać zastosowana jeszcze przed posadzeniem pomidorów do podłoża. Doskonale wzbogaci zwłaszcza gleby piaszczyste i ciężkie. Nauczeni doświadczeniem ogrodnicy sugerują, by wymieszać polecaną przez producenta porcję produktu z wierzchnią warstwą gleby. Alternatywnie możemy obsypać nią także korzenie młodych roślin. Użycie mączki bazaltowej jako nawozu startowego da pomidorom lepszy start. Składnik wyróżnia się bardzo wolnym tempem rozpuszczalności, a co za tym idzie, przez wiele tygodni będzie uwalniał zawarte minerały wprost do ziemi.

Co daje oprysk mlekiem pomidorów?

Szklanka zimnego mleka pozwala ekspresowo poradzić sobie z ciągle nawracającym pragnieniem. Porcja pełnotłustego nabiału przyda się także w uprawie roślin, a zwłaszcza pomidorów. Wystarczy wymieszać jeden litr mleka z pięcioma litrami wody. Ogrodnicy podkreślają, że zastosowaniu produktu w ogrodzie uchroni dorodne okazy przed chorobami grzybowymi i wirusowymi, a przede wszystkim mączniakiem prawdziwym oraz zarazą ziemniaka. Delikatna warstwa mleka rozprowadzona na liściach oraz zabezpieczająca pędy tworzy niewidoczną barierę ochronną, przez którą nie przedostaną się niebezpieczne patogeny.

Mleko i drożdże stworzą duet, który wzmocni dojrzewające pomidory 123RF/PICSEL

Specjaliści podkreślają, że najlepsze efekty uzyskamy wyłącznie wtedy, gdy będziemy stosować oprysk z mleka od samego początku uprawy. Próba ratowania porażonych roślin niewiele da. Oprysk z mleka jest szczególnie ważny czerwcu oraz lipcu. To właśnie wtedy pomidory stają się szczególnie podatne na choroby. Warto jednak pamiętać, by wstrzymać się ze stosowaniem domowego środka w upalny dzień. Wysoka temperatura i krople mleka na roślinach sprawią, że szybko dojdzie do poparzenia liści. Preparat najlepiej zadziała w pogodne poranki oraz bezchmurne wieczory, aplikowany co ok. 7-10 dni.

Jak zrobić oprysk z mleka i drożdży na pomidory?

Świeże drożdże to produkt niezbędny w kuchni każdego zwolennika domowych wypieków. Zapach ciasta drożdżowego z owocami i kruszonką sprawia, że ślinka sama napływa do ust. Okazuje się, że tego rodzaju drożdży z powodzeniem użyjemy także w uprawie przydomowego ogrodu. W jednej kostce znajdziemy prawdziwą bombę witaminową, w której dominują przede wszystkim witaminy z grupy B, a także bogactwo aminokwasów, węglowodanów i żelaza.

Patentem często wykorzystywanym przez doświadczonych ogrodników jest przygotowanie oprysku z mleka i drożdży do pomidorów. Jak wykonać zasilacz na bazie mleka oraz drożdży? Zaczynamy od zgromadzenia niezbędnych produktów. Na liście powinny znaleźć się - ok. 100 g drożdży w kostce, 500 ml mleka pełnotłustego oraz 10 litrów wody. Po dokładnym rozmieszaniu składowych otrzymujemy odżywczy preparat. Jeśli chcemy wzmocnić jego działanie, dodajmy do środka jeszcze jedną pełną łyżkę szarego mydła. Wzbogacenie oprysku o detergent spowoduje, że mikstura lepiej utrzyma się na roślinie.

Jak stosować naturalny oprysk do pomidorów?

Naturalny oprysk do pomidorów najlepiej stosować co 7-10 dni 123RF/PICSEL

Zarówno wykonanie, jak i stosowanie domowej mieszanki do pomidorów nie wymaga posiadania wieloletniego doświadczenia w uprawie roślin ogrodowych. Jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze efekty, warto posłuchać rad wieloletnich ogrodników. Zabierając się za pryskanie pomidorów mlekiem i drożdżami, pamiętajmy, by pokryć bujnie rosnące rośliny obficie zarówno od góry, jak i od dołu. Specjaliści wskazują także na częstotliwość wykonywania oprysku. Najlepiej pamiętać o tym raz w tygodniu i kontynuować przez cały okres wzrostu pomidorów. Jeśli przygotujemy preparat w nadmiarze, możemy wykorzystać go także do truskawek. W ten sposób uchronimy je od szarej pleśni, zarazy ziemniaczanej czy mączniaka.

