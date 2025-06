Pianka do golenia to popularny kosmetyk, nakładany na skórę w celu zapobiegania podrażnieniom podczas golenia i zmiękczenia włosów. Początkowo pojemniki z pianką do golenia zawierały freon, jednak, aby uniknąć ograniczeń patentowych, zaczęto stosować w nich mieszankę propanu, butanu oraz izobutanu. Ze względu na dużą zawartość wody w piance, mieszanka tych węglowodorów nie jest łatwopalna. Są one także bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Pianka do golenia stosowana jest więc głównie w celach pielęgnacyjnych, ale jak się okazuje, ma ona dużo więcej zastosowań. Tiktokerka, działająca w sieci pod pseudonimem paullaaak opublikowała filmik, w którym zdradziła, jak popularny kosmetyk pozwala jej sprzątać cały dom.

- "Nie oszalałam! Sprawdza się świetnie!" - napisała.

Tiktokerka sprząta dom pianką do golenia. Zdradziła prosty trik

Tiktokerka paullaaak opublikowała filmik, w którym podzieliła się z obserwatorkami prostymi trikami na sprzątanie domu. Jak zdradziła, pomaga jej w tym... pianka do golenia.

"Ostatnio chciałam doczyścić swój materac i szukałam w internecie pomocy, jak mogłabym to zrobić szybko, sprawnie no i domowymi sposobami. Jak się okazało, pianka do golenia jest idealnym produktem do doczyszczenia wszystkich plam na materacu. Wystarczy, że popsikasz tam, gdzie masz plamy, następnie wetrzesz to dokładnie szczotką, potem zetrzesz ręcznikiem nadmiar i materac jest idealnie doczyszczony. I tak samo również możesz postąpić ze swoją kanapą, jeżeli pojawi się na niej jakakolwiek plama", powiedziała.

Jak się okazało, paullaaak czyści tak nie tylko materace czy sofy, ale również wiele innych miejsc i sprzętów w domu:

"Dodatkowo pianka do golenia sprawdza się idealnie do czyszczenia luster. Dzięki niej lustra nie parują i dodatkowo nie pozostają na nich te brzydkie odciski naszych palców. Możesz nią doczyścić również wszelkie metalowe elementy jak krany, pokrętła, no dosłownie wszystko, bo dzięki niej będą one idealnie wypolerowane" dodała.

Przedsiębiorcza tiktokerka zdradziła też, że pianką do golenia można czyścić kafelki w łazience, dywany oraz wykładziny ze świeżych plam, a nawet zamszowe buty!

Próbowałyście już kiedyś tego sposobu?

