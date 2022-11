Pianka do golenia przydatna nie tylko w myciu luster? Trik na plamy z wina

Porady

Pianka do golenia jest przydatnym pomocnikiem - jak się okazuje - nie tylko przy goleniu. Jest znana również ze swoich pomocnych właściwości, które sprawdzają się podczas mycia luster. Okazuje się, że to niejedyne jej zastosowanie, które możemy uznać za nietypowe. Pianka do golenia sprawdzi się również przy wywabianiu plam z czerwonego wina.

Zdjęcie Pianka do golenia jest niezwykle pomocna w walce z plamami po czerwonym winie / 123RF/PICSEL