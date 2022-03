Produkty do czyszczenia. Sól

Do sprzątania może nam się przydać zwykła sól kuchenna. Usuwa ona osad z kawy i herbaty, dlatego sprawdzi się przy czyszczeniu filiżanek, szklanek czy kubków z nieestetycznych śladów. Dodatkowo, sól pomoże nam w dezynfekcji różnych powierzchni z uwagi na swoje działanie bakteriobójcze.

Produkty do czyszczenia. Ocet

Ocet to tani i skuteczny sposób na pozbycie się wielu problemów. Przede wszystkim świetnie radzi sobie z kamieniem, zatem można go wykorzystać zarówno do odkamieniania czajnika jak i usuwaniu tego typu zabrudzeń np. w łazience. Oprócz tego ocet dezynfekuje czyszczone powierzchnie.

Produkty do czyszczenia. Soda

Z wieloma zabrudzeniami poradzi sobie również soda. Produkt ten usunie zarówno przypalenia jak i zaschnięte plamy. Poza tym soda nie rysuje czyszczonych powierzchni, pozbywa się także nieprzyjemnych zapachów oraz czyści biżuterię. Nie należy jednak łączyć jej z octem - wtedy bowiem stracą swoje właściwości.

Produkty do czyszczenia. Sok z cytryny

Sok z cytryny jest niezwykle przyjemnym środkiem czyszczącym. Nie dość, że ładnie pachnie, to jeszcze jest delikatny dla naszych dłoni i bezpieczny dla dzieci i zwierząt. Ma działanie antybakteryjne, usuwa tłuszcz i przykre zapachy. W połączeniu z solą sok z cytryny poradzi sobie z przypaloną patelnią.

Produkty do czyszczenia. Proszek do pieczenia

Okazuje się, że proszek do pieczenia sprawdzi się także w innej funkcji. Świetnie sprawdzi się jako środek do mycia fug. Wystarczy zmoczyć je wodą, nałożyć proszek i pozostawić go do rozpuszczenia, na około godzinę. Następnie należy spłukać płytki wodą. Co więcej, pomoże nam przy wybielaniu plam.

