Pięć sposobów na dodatkową emeryturę. Tak zwiększysz świadczenie

Eksperci apelują: Przyszła emerytura z ZUS-u przeciętnego polskiego pracownika wyniesie prawdopodobnie maksymalnie 1/4 pensji! Wiele wskazuje więc na to, że przyszli emeryci będą mieć spore problemy z utrzymaniem swojego poziomu życia. Rozwiązaniem jest oczywiście regularne oszczędzanie, ale jak to robić, by po przejściu na emeryturę móc czuć się bezpiecznie i nie martwić się o przyszłość? Oto pięć prostych trików!