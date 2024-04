Pięć sposobów na płaski brzuch. Efekt zauważysz już po tygodniu

Płaski brzuch to marzenie niejednej kobiety. Ten obszar ciała bywa jednak szczególnie problematyczny, a już najmniejsze odstąpienie od wprowadzonych do diety reguł może zakończyć się porażką. Co jest najlepsze na płaski brzuch? Naucz się tych pięciu nawyków. Efekty zauważysz już po tygodniu.