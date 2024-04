Właściwości kurkumy

Kurkuma to nieco niepozorna bylina z rodziny imbirowatych. Potocznie nazywa się ją szafranem indyjskim, żółcieniem lub imbirem żółtym. Do złudzenia przypomina większego i chętnie dodawanego do herbaty kuzyna. Prócz niewielkiego rozmiaru, na pierwszy rzut oka trudno dostrzec większe różnice. Pierwszą z nich zauważymy po obraniu dodatku ze skórki. Naszym oczom ukaże się intensywnie pomarańczowy miąższ.

Dlaczego warto rozważyć włączenie kurkumy do diety? Za tym wyborem przemawia bogactwo składników odżywczych oraz liczne właściwości zdrowotne. Za jaskrawo pomarańczowy kolor kurkumy odpowiada kurkumina, czyli pomarańczowy barwnik należący do grupy polifenoli. Uznaje się ją za jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy o działaniu przeciwzapalnym. Nie należy zapominać także tumeronie, odpowiadającym za namnażanie oraz różnicowanie komórek w mózgu. Przyprawę w smaczny sposób wykorzystamy także do zrzucenia zbędnych kilogramów. Wystarczy, że połączymy ją z poranną kawą.

Dlaczego warto dodać kurkumę do kawy?

Choć jest to trend dość świeży, bardzo szybko zyskuje na popularności. Przekłada się na to nie tylko ciekawy smak, ale przede wszystkim właściwości zdrowotne. Specjaliści dowiedli, że duet kurkumy i kofeiny łagodzi rozwijające się stany zapalne, a dodatkowo poprawia nastrój. Regularne picie napoju z korzennym dodatkiem zapobiega także rozwojowi depresji. Przy bliższym przyjrzeniu się właściwościom kawy z kurkumą zauważono, że ma także silne właściwości przeciwzapalne oraz zmniejszające ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia w przyszłości.

Kawa z pieprzem - cenne właściwości

Jak skutecznie pobudzić się do działania, a przy okazji wesprzeć proces odchudzania? Odpowiedź tkwi w kawie. Zawarta w niej kofeina działa jak motor napędowy dla leniwego metabolizmu, a dodatkowo skutecznie zmniejsza apetyt. Silne właściwości napoju możemy podkręcić dodatkiem odrobiny pieprzu. Czarny pieprz w kawie zamieni ją w naturalny spalacz tłuszczu, rozgrzeje organizm od środka i wzmocni naturalną odporność.

Dlaczego pieprz w kawie pozwala szybciej schudnąć? Ma to związek z piperyną, silnym środkiem antybakteryjnym, przeciwbólowym oraz przeciwgrzybiczym. Składnikowi przypisuje się także działanie antynowotworowe, wspierające wątrobę, pracę serca i regulowanie poziomu cukru we krwi. Regularne picie kawy z pikantnym dodatkiem przyspiesza detoks całego organizmu i usuwa wzdęcia. Jeśli dopiero planujemy przygotować kawę z pieprzem, zacznijmy od dodania do kubka lub filiżanki niewielkiej szczypty przyprawy.

Złote latte - smakowity przepis

Kurkuma kojarzona jest przede wszystkim z kulinariami. To właśnie w kuchni możemy wykorzystać pełen potencjał przyprawy i dodać charakteru potrawom. Warto połączyć ją także z filiżanką parującej kawy, by zyskać niebanalne połączenie smakowe, a dodatkowo zadbać o zdrowie.

Składniki na złote latte

250 ml świeżo zaparzonej czarnej kawy

½ szklanki mleka lub napoju roślinnego

1 łyżeczka sproszkowanej kurkumy

½ łyżeczki mielonego cynamonu

¼ łyżeczki mielonego imbiru

szczypta czarnego pieprzu

miód, cukier lub słodzik do smaku

Przygotowanie złotego latte

Do małego rondelka wlewamy mleko lub napój roślinny. W kolejnym kroku dosypujemy kurkumę, cynamon, imbir oraz pieprz. Garnek stawiamy na niewielkiej mocy palnika i doprowadzamy do wrzenia, pamiętając o tym, by co jakiś czas mieszać całość. Kiedy zauważymy, że mleko z dodatkiem przypraw zaczęło się gotować, możemy zdjąć garnuszek z ognia. Za pomocą spieniacza do mleka lub miksera porządnie napowietrzamy powstałą miksturę, a następnie dolewamy do niej świeżo parzoną kawę. Tak przygotowaną kawę z kurkumą i pieprzem dosładzamy wedle uznania i przelewamy do filiżanki. Smacznego!

