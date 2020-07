Pięć zalet bobu

Sezon na niego w pełni! Korzystaj, bo ma wiele właściwości zdrowotnych.

Zdjęcie Bób obniża ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i stabilizuje poziom cukru we krwi /123RF/PICSEL

Je się go od lat w różnych zakątkach świata. Nie dość, że jest smaczny, łatwy w przygotowaniu i na długo syci, to ma mnóstwo składników odżywczych. Dlaczego konkretnie należy spożywać bób?

1. To wartościowe źródło białka. W 100 g zawiera go aż ponad 7 g. Z tego powodu jest szczególnie wskazany w diecie wegetariańskiej. Do tego jest niskotłuszczowy i ma mało kalorii. Świetnie sprawdzi się w twoim jadłospisie, jeśli dbasz o linię.

2. Obfituje w błonnik. Jego porcja pokrywa 1/3 dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Dzięki temu nie tylko daje uczucie sytości, ale usprawnia pracę układu pokarmowego. Według badań, ze względu właśnie na dużą zawartość błonnika, bób obniża ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej i stabilizuje poziom cukru we krwi.

3. Jest wskazany w niedokrwistości. Zawiera znaczne ilości żelaza, kwasu foliowego i witaminy B12, dzięki czemu jedzenie go pozytywnie wpływa na produkcję czerwonych krwinek. Przyda się więc w codziennym menu walczących z anemią.

4. Skutecznie wspomaga leczenie choroby Parkinsona. W bobie występuje lewodopa - biologiczna forma dopaminy, używana w lekach na tę chorobę. Dzięki niej może się poprawić sprawność ruchowa wśród pacjentów z niedoborami tego składnika.

5. Wspiera układ krążenia. Ta roślina strączkowa ze względu na swoje wartości odżywcze obniża poziom "złego" cholesterolu (czyli frakcji LDL) i pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi.