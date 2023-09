Spis treści: 01 Odmiany celozji popularne w Polsce

02 Celozja - wymagania i uprawa. Co warto wiedzieć?

Celozja to kwiat pochodzący z Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej. Nazwa tej rośliny pochodzi od greckiego słowa "kileos", co oznacza "płomienny". Określenie to idealnie opisuje wygląd rośliny i odnosi się do jej kwiatów o intensywnie czerwonej barwie.

Zobacz również: Najlepszy termin ostatniego nawożenia hortensji. W kolejnym roku obsypie się kwiatami

Odmiany celozji popularne w Polsce

Celozja to roślina, która występuje w wielu odmianach. Oto najpopularniejsze z nich:

Reklama

Celozja grzebieniasta

Osiąga 20-50 cm wysokości. Ma duże i owalnolancetowate liście, które bardzo gęsto porastają łodygę. Jej kwiaty wyrastają na końcach pędów i tworzą kolorowe kłosy, które przypominają grzebień koguta. Mają one najczęściej żółtą, różową, pomarańczową i czerwoną barwę. Roślina kwitnie od lipca, aż do pierwszych przymrozków.

Zdjęcie Celozja grzebieniasta z uwagi na swój wygląd nazywana jest również kogucim grzebieniem / 123RF/PICSEL

Celozja pierzasta

Ta odmiana jest nieco mniejsza i dorasta do 30 cm wysokości. Jej duże i lancetowate liście zebrane są w rozety. Na szczytach pędów celozja pierzasta wypuszcza bujne kwiaty zebrane w pióropuszowe kwiatostany. Ta odmiana również cieszy oko aż do późnej jesieni.

Zdjęcie Celozja pierzasta ma pióropuszowe kwiatostany / 123RF/PICSEL

Celozja kłosowa

Odmiana idealnie nadaje się do ogrodu, jest dużo większa od poprzednich i może dorastać do 70 cm. Roślina wytwarza piękne jasnozielone liście z jaśniejszym unerwieniem. Jej kwiaty w kolorze czerwonym, różowym lub fioletowym zebrane są w podłużne kłosy. Kwitnie od czerwca do późnej jesieni.

Zdjęcie Celozja kłosowa to jedna z najczęściej spotykanych odmian w polskich ogródkach / 123RF/PICSEL

Zobacz również: Kompleksowe spa dla borówki amerykańskiej. Zabiegi, których nie warto pomijać jesienią

Celozja - wymagania i uprawa. Co warto wiedzieć?

Celozja najpiękniej rozwija się na słonecznym, ciepłym i osłoniętym od wiatru stanowisku. Dużo gorzej rośnie i kwitnie w cieniu, dlatego należy zapewnić jej jasne stanowisko z dużą ilością światła rozproszonego.

Roślina ta do prawidłowego wzrostu potrzebuje żyznego, próchniczego i umiarkowanie wilgotnego podłoża. Gatunek jest dość odporny na suszę, natomiast źle znosi mrozy, dlatego zimą najlepiej przezimować go w jasnym i chłodnym pomieszczeniu. W okresie kwitnienia warto nawozić celozję raz w tygodniu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 67: Majka Jeżowska INTERIA.PL

Zobacz również: Tuje brązowieją od środka? Oto gdzie popełniłeś błąd