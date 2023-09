Spis treści: 01 Jaką ziemię lubi hortensja?

Jaką ziemię lubi hortensja?

Oto temat, którego nie można pominąć podczas analizowania wymagań hortensji — również w kontekście nawożenia. Mimo że poszczególne odmiany różnią się nieznacznie pod kątem konkretnego poziomu pH, hortensje to rośliny kwasolubne. W takich warunkach będą rozwijać się zdrowo i wydawać duże kwiatostany.

Co jeszcze trzeba wiedzieć na ten temat? Jaka ziemia do hortensji jest potrzebna, by uprawa szła gładko i bez zbędnych zakłóceń? Podłoże dla krzewów powinno być żyzne i próchnicze. Dobrze rozwijają się na glebach piaszczysto-gliniastych, które zapewniają hortensjom optymalne warunki pod względem gospodarowania zapasami wody. Ten rodzaj podłoża z jednej strony chroni krzewy przed przesuszeniem, a z drugiej nie doprowadza do zastojów, od których już tylko krok do gnicia systemu korzeniowego.

Choć nie są żarłoczne, nie zapomnij o nawożeniu hortensji

Uprawa hortensji w ogrodzie nie sprawia dużych problemów i nie wymaga skomplikowanych ogrodniczych akrobacji. Pozostawienie krzewów bez nadzoru nie jest jednak najlepszym pomysłem. Jeśli damy z siebie niezbędne minimum, hortensje odwdzięczą się spektakularnym kwitnieniem. To uczciwy układ, w przypadku którego nie musisz obawiać się kruczków prawnych.

Na kwaśnej glebie rośliny są w stanie efektywnie pobierać składniki odżywcze. To podstawowy warunek, by nawożenie hortensji przyniosło pożądane rezultaty. Pierwszy zabieg należy wykonać wczesną wiosną — na przełomie marca i kwietnia. Nie spoczywaj na laurach. Hortensje wymagają dokarmiania przez cały okres kwitnienia. W tym czasie potrzebują solidnej porcji azotu, który pobudza je do wzrostu. Stosowanie nawozów azotowych należy zakończyć w sierpniu, aby rośliny mogły zacząć stopniowe przygotowania do zimowania.

Jesienne nawożenie hortensji - niezbędne składniki

Pod koniec sierpnia możesz przejść do jesiennego nawożenia hortensji. Jego celem jest wzmocnienie krzewów po okresie intensywnego kwitnienia i przygotowania ich do zimowych warunków. Odpowiednie składniki będą w stanie podnieść mrozoodporność hortensji w ogrodzie.

Preparaty azotowe idą w odstawkę. Nawozy jesienne do hortensji powinny być bogate w potas oraz fosfor. Składniki nie tylko pomagają przetrwać krzewom niskie temperatury, ale też wspierają zawiązywanie pąków kwiatowych w kolejnym roku.

Kiedy wykonać ostatnie nawożenie hortensji przed zimą?

Koniec sierpnia to czas na wprowadzenie jesiennych nawozów do hortensji. Zabieg wystarczy wykonywać co cztery tygodnie. Do kiedy? Termin ostatniego nawożenia hortensji powinien przypadać na początek października. Jeśli będziesz zwlekać z zabiegiem, może się okazać, że najmłodsze pędy nie zdążą zdrewnieć, przez co będą podatne na przemarzanie.

Co ważne, nie musisz bazować wyłącznie na syntetycznych preparatach. Kompost do nawożenia hortensji sprawdzi się jesienią bardzo dobrze.

Hortensja przed zimą uwielbia jedną rzecz

Wspominaliśmy o specjalnym traktowaniu roślinnej królowej. Zabezpiecz ją dodatkowo przed zimą poprzez ściółkowanie hortensji. Na ten zabieg szczególnie dobrze reagują hortensje bukietowe. Ściółka to nic innego jak ochronna warstwa, która wspiera zatrzymywanie wody w glebie. Dzięki temu roślina ma do niej stały dostęp, a ogrodnicy zostają zwolnieni z obowiązku obfitego podlewania. Ściółkę dla hortensji można porównać do płaszcza chroniącego roślinę przed mrozem.

Czym ściółkować hortensję? Najlepiej sprawdzają się: kora z drzew iglastych, igliwie, szyszki, torf kwaśny, zrębki i wióry.

