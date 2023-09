Spis treści: 01 Tuja brązowieje od środka - przyczyny

02 Jak zapobiec brązowieniu tui?

Tuja brązowieje od środka - przyczyny

Porady Skrzydłokwiat więcej nie zgubi liści. Ta mieszanka sprawi, że będzie jak nowy Tuje nie są wymagające, ale ich uprawa jest uzależniona od odmiany. Przede wszystkim lubią rosnąć w słonecznych do półcienistych stanowiskach w żyznej i wilgotnej glebie zawierającej składniki pokarmowe. Najczęściej tuje nawozi się od wiosny do lipca. Zdarza się, że tuje mimo zagwarantowania im odpowiednich warunków zaczynają brązowieć od środka. Okazuje się, że przyczyn takiego stanu może być kilka:

zbyt mała ilość światła

za gęste nasadzenie

niedobór wody

zbyt duża ilość nawozu

choroby grzybowe

Zdjęcie Tuje nie są wymagające, ale ich uprawa jest uzależniona od odmiany / 123RF/PICSEL

Jak zapobiec brązowieniu tui?

By zapobiec brązowieniu tui od środka, należy przeanalizować ewentualne przyczyny tego zjawiska. W związku z tym trzeba pamiętać, by podczas sadzenia tui na żywopłot zachować odpowiedni odstęp. Zaleca się, by średnia odległość między tujami wynosiła 50-60 cm.

Tuje należy podlewać obficie raz w tygodniu, a te w doniczkach podczas upałów codziennie. Należy również pamiętać o podlaniu krzewów tuż przed pierwszymi przymrozkami.

Przenawożenie tui może się okazać toksyczne, dlatego też istotne jest zasilanie ich ilością zalecaną przez producenta. W przypadku podanie zbyt dużej dawki nawozu rozwiązaniem może być obfite podlewanie co kilka dni, by wypłukać nadmiar preparatu.

Jeśli brązowienie wynika z chorób grzybowych, to warto mieć na uwadze, że doprowadzić do nich może nadmierne podlewania i polewania gałęzi wodą. Warto więc uważać podczas nawadniania.

Poza tym tuja może brązowieć od środka ze względu na zbyt małą ilość światła spowodowaną naturalnym zjawiskiem zagęszczenia krzewu. Wówczas nie ma się o co martwić, bo w miejscu uschniętych gałązek pojawią się nowe.

