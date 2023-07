Domowy nawóz do surfinii: Mączka bananowa

Odpadek, o którym mowa to skórka z banana. Najpopularniejszym sposobem jej wykorzystania jest moczenie bananowych pozostałości w wodzie. Jednak domowy nawóz do surfinii może przybrać także inną postać - mączki bananowej. Jak przygotować go przygotować?

Po obraniu bananów dokładnie myjemy skórki i kroimy na mniejsze kawałki. Następnie zostawiamy je do wyschnięcia na papierze śniadaniowym w słonecznym, suchym i przewiewnym miejscu. Jeśli chcemy przyśpieszyć suszenie, możemy skorzystać także z piekarnika lub suszarki do owoców i grzybów. Gdy kawałki są już suche, wrzucamy je do malaksera, blendujemy bądź rozgniatamy w moździerzu. Powstaje w ten sposób mączka bananowa, którą możemy wykorzystać do zasilania roślin.



Zdjęcie Mączka bananowa powstanie po zmiażdżeniu suszonych skórek / 123RF/PICSEL

Mączka bananowa: Dawkowanie

Mączkę bananową przesypujemy na suchego słoika i zakręcamy. Następnie raz w miesiącu mieszamy domowy nawóz do surfinii w proszku z wierzchnią warstwą ziemi w doniczce. Zasilone w ten sposób rośliny otrzymają składniki odżywcze, które pomogą im podczas kwitnienia.



Domowy nawóz do surfinii: Dlaczego to działa?

Dlaczego domowy nawóz do surfinii przedłuży ich kwitnienie? Odpowiedź ukryta jest w składnikach odżywczych, które zawierają skórki z bananów. Można w nich znaleźć między innymi: fosfor, potas, wapń oraz kwas krzemowy. Wspomniane pierwiastki użyźniają glebę i wzmacniają roślinę. A fosfor i potas są szczególnie przydatne dla surfinii podczas kwitnienia. Badania naukowe dowodzą, że zwiększona dawka potasu i fosforu przekłada się na bardziej obfite kwitnienie. Zastosuj mączkę bananową, a surfinie będą aż do jesieni cieszyć twoje oko.

