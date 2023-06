Węgiel drzewny do roślin pomoże w uprawie paproci. Absorbuje on nadmiar wilgoci z podłoża, a w razie potrzeby uwalnia ją.

Węgiel drzewny do paproci sprawdzi się także ze względu na właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, które zapobiegają rozwojowi chorób, pleśni i gniciu korzeni.

Węgiel drzewny do roślin działa podobnie jak węgiel aktywny, który także powstaje w wyniku spalania drewna (a także torfu czy słomy). Może przybiera postać większych kawałków lub proszku i ma bardzo dobry wpływ na zielone osobniki. Okazuje się, że właściwości tego produktu doskonale sprawdzają się także w uprawie paprotek.



Zdjęcie Węgiel drzewny do roślin może przybierać postać kawałków spalonego drewna lub proszku / 123RF/PICSEL

Węgiel drzewny do paprotek

Aby pięknie rosły i bujnie się rozwijały, paprotki wymagają żyznej, lekko kwaśnej i przepuszczalnej gleby. Można to osiągnąć, mieszając węgiel drzewny do roślin z ziemią paprotki. Dzięki temu podłoże stanie się luźniejsze. Ponadto produkt wchłania nadmiar wilgoci i uwalnia ją w razie potrzeby, toteż zapobiega zarówno przesuszeniu, jak i przelaniu rośliny. To tylko jeden z powodów, dla których węgiel drzewny do paprotek to doskonały wybór.

W dodatku węgiel drzewny do roślin zapobiega rozwojowi bakterii gnilnych, co może uchronić korzenie paproci przed zniszczeniem, w razie gdy dostarczymy jej nadmiernej ilości wody.



Węgiel drzewny na pleśń i choroby grzybowe

Węgiel drzewny do paprotek sprawdza się świetnie także, jeśli zauważymy, że w doniczce zaczyna rozwijać się pleśń. Substancja wykazuje właściwości przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, dlatego jeśli wymieszamy odrobinę węgla drzewnego z wierzchnią warstwą gleby, pozbędziemy się białego nalotu.

Brązowe plamy na liściach paproci nie tylko je szpecą, ale także są objawem chorób grzybowych. W takiej sytuacji także warto zastosować węgiel drzewny do paproci. Jak wspomniano, zapobiega on rozwojowi grzybów i pomoże uporać się z chorobą rośliny.

Węgiel drzewny do roślin, a w szczególności do paproci może znacznie ułatwić nam uprawę tych wspaniałych roślin doniczkowych.