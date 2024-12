Gwiazda betlejemska to roślina, która powoli traci na swojej atrakcyjności. Uznawana za trującą, może mieć drażniące działanie na naszą skórę oraz zaszkodzić domowym zwierzętom. Z tego powodu warto wybrać godny zamiennik, który nie tylko ozdobi nasz dom, ale również będzie mógł wesprzeć zdrowie. Poznaj golterię rozesłaną, która kryje w sobie wiele zalet.

Golteria rozesłana. Co to za roślina?

Golteria rozesłana to uniwersalna roślina, którą można sadzić na rabatach oraz w donicach. Należy do rodziny wrzosowatych. Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami — zwykle dorasta do 10-15 cm wysokości. Jest zimozielona, a jej liście są drobne, błyszczące i ciemnozielone. Kwitnie od lipca do sierpnia, tworząc niewielkie różowe kwiaty. Po tym czasie tworzy okrągłe czerwone owoce, które zachwycają wyglądem. Dzięki nim często wykorzystuje się ją jako bożonarodzeniową ozdobę.

Golteria rozesłana z powodzeniem zastąpi gwiazdę betlejemską na wigilijnym stole 123RF/PICSEL

Właściwości zdrowotne rośliny. Komu pomogą liście golterii?

Piękne czerwone owoce golterii to jej cecha charakterystyczna. Są jadalne, ale nie należą do najsmaczniejszych. Głównie wykorzystuje się je do celów dekoracyjnych. Na uwagę o wiele bardziej zasługują niepozorne liście rośliny. To w nich kryje się mnóstwo cennych składników, takich jak olejki eteryczne, garbniki czy glikozydy. Dzięki nim roślina znana jest ze swoich właściwości leczniczych.

Liście golterii wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Z tego powodu mogą być pomocne w przypadku leczenia infekcji oraz ich objawów. Pomogą szybciej uporać się z przeziębieniem czy grypą oraz objawami, jak wysoka gorączka czy ból gardła. Suszone liście golterii w formie naparu mogą być wykorzystywane do płukania gardła. Ze względu na działanie moczopędne, przyspieszają proces usuwania toksyn z organizmu oraz w radzeniu sobie z obrzękami czy problemami układem moczowym.

Olejek golteriowy. Jakie ma właściwości?

Liście golterii można wykorzystywać na wiele różnych sposobów. Ze świeżo zebranych przygotowuje się olejek golteriowy, który ma szerokie działanie. Przede wszystkim docenia się go za właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz rozgrzewające. Można stosować go na bóle mięśni, stawów oraz bóle związane z artretyzmem czy reumatyzmem. Przez to często znajduje się w maściach oraz balsamach.

Dzięki właściwościom przeciwzapalnym łagodzi obrzęki oraz zaczerwienienia, które wynikają z zapalenia stawów czy ścięgien. Pomaga w szybszym gojeniu się tkanek. Jego rozgrzewające właściwości sprawiają, że nakładany punktowo prowadzi do rozluźnienia mięśni oraz łagodzenia bólu. Można stosować go również w przypadku nadmiernie napiętych mięśni, zwichnięć czy skręceń. Ze względu na przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze działanie może pomóc w leczeniu drobnych ran czy infekcji skórnych.

Olejek eteryczny sprawdzi się także w przypadku inhalacji. Działa wykrztuśnie, dzięki czemu warto używać go do oczyszczania dróg oddechowych, łagodzenia kaszlu oraz przy stanach zapalnych górnych dróg oddechowych.

Ze względu na właściwości relaksacyjne może być również stosowany w aromaterapii. Zalecany jest przede wszystkim osobom, które zmagają się z przewlekłym stresem oraz jego skutkami, napięciem czy bezsennością.

Golteria w doniczce sprawdzi się w mieszkaniu. Jeśli schowamy ją w zimnym pomieszczeniu odpowiednio wcześnie, ozdobi nasz ogród również latem 123RF/PICSEL

Golteria w doniczce. Jak ją pielęgnować?

Golteria to roślina, którą bez problemu dostaniemy w doniczce . Może cieszyć nas swoim wyglądem oraz właściwościami podczas zimy. Doskonale czuje się w półcieniu oraz w cieniu. Preferuje wilgotne otoczenie oraz niższe temperatury. Należy pamiętać o regularnym podlewaniu rośliny, ponieważ susza jest jej największym wrogiem — ziemia w doniczce powinna być stale wilgotna. Lubi kwaśną glebę, przez co raz na kilka tygodni można podlewać ją wodą z kilkoma kroplami soku z cytryny.

Niestety pozostawienie jej w ciepłym mieszkaniu na zbyt długo będzie skutkowało tym, ze roślina zacznie blednąć i podupadać na zdrowiu. Z tego powodu po świętach warto wstawić ją do chłodnego i widnego pomieszczenia, w którym bez problemu przetrwa do wiosny. Kiedy zrobi się ciepło i minie ryzyko przymrozków, można śmiało włożyć ją do gruntu.

Źródło: kobieta.interia.pl, deccoria.pl

Skolim z babcią na kanapie. Takiej relacji można tylko pozazdrościć Polsat