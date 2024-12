Warto również podkreślić, że zielistka ma jeszcze dwie zalety. Po pierwsze osłabia promieniowanie sprzętów elektronicznych. Po drugie ma zdolności oczyszczające powietrze z toksycznych substancji, między innymi benzenu . To związek chemiczny używany do różnego rodzaju barwników, lakierów czy rozpuszczalników farb.

To zjawiskowa roślina doniczkowa, która ma zdolność produkowania tlenu. Dodatkowo pochłania dwutlenek węgla i poprawia jakość powietrza. Cechują ją kolorowe kwiatostany, które pojawiają się w okresie świąt Bożego Narodzenia. Kwiaty mają różną barwę: białą, łososiową, różową, a nawet czerwoną. Wyrastają one z podłużnych kłączy i mają dzwoneczkowaty kształt.

Jeśli szukasz idealnego okazu do pokoju dziecka lub sypialni, postaw na ciborę papirusową. Uprawiana w doniczce osiąga około 70 centymetrów wysokości. Pochodzi z bagnistych terenów tropikalnych. Wyrasta z długich i sztywnych łodyg, ma podłużne, wąski liście. Jest to gatunek dość łatwy w uprawie, ale wymaga zaspokojenia podstawowych potrzeb.

By wypuścił odpowiednią ilość pary wodnej, wymaga obfitego nawodnienia. Lubi mokrą ziemię, a stojąca woda w doniczce nie przyczyni się do jego obumarcia. Trzeba jednak pamiętać, by osłonka miała otwory odpływowe. Oprócz tego wskazane jest zraszanie cibory wodą, nawet w okresie zimy. Jeśli zauważysz, że końcówki liści brązowieją, jest to oznak, że brakuje jej wody i nawilżenia.