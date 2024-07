Dlaczego liście ogórków robią się żółte?

Soczyste plasterki na kanapce, przyjemnie chrupiące w mizerii, albo pokrojone w słupki i zaserwowane do obiadu. Dojrzałe ogórki stanowią przysmak sam w sobie, a spora zawartość wody sprawia, że jeszcze chętniej sięgamy po nie w trakcie upalnego lata. Wystarczy nawet niewielki kawałek ziemi lub część wydzielona w przydomowym ogródku, by zacząć przygodę z samodzielną uprawą tego smakowitego warzywa. Warto jednak pamiętać, że ogórki uwielbiają ciepło, do prawidłowego wzrostu potrzebują żyznej wody oraz dobrze dawkowanego nawadniania.

Początkujących ogrodników rozpiera prawdziwa duma, kiedy na nieśmiało wyrastającej roślinie pojawiają się pierwsze i wciąż niewielki okazy. Zdarza się jednak, że radość z ich widoku przesłaniają coraz bardziej żółknące liście. Bardzo często oznacza to niedobór chlorofilu, czyli pigmentu wspomagającego fotosyntezę. Proces ten jest niezbędny, by roślina mogła zaopatrzyć się w energię niezbędną do dalszego rozwoju. Co jeszcze przyczynia się do żółknięcia liści ogórków? Doświadczeni ogrodnicy wskazują przede wszystkim:

uprawę warzyw w nieodpowiedniej glebie;

nadmierne, zbyt częste i za obfite podlewanie;

trudne i zmienne warunki pogodowe;

rozprzestrzenianie się chorób;

niedobór naturalnego światła słonecznego;

inwazję szkodników - mszyc, chrząszczy ogrodowych czy mączlików.

Jak zrobić nawóz z drożdży do ogórków?

Nawet kilka żółtych liści ogórków jest już powodem do niepokoju. Wiedzeni chęcią jak najszybszego uporania się z problemem, wybieramy się do pobliskiego centrum ogrodniczego i wydajemy spore sumy pieniędzy na dedykowane preparaty. Okazuje się, że problem możemy załatwić o wiele prościej i taniej, bez konieczności naruszania budżetu domowego. Wystarczy, że przygotujemy domowy preparat na bazie drożdży piekarskich oraz wody.

Czym pryskać ogórki, by nie żółkły im liście? 123RF/PICSEL

Połączenie tych składników nie tylko odżywi ogórki, ale dodatkowo zabezpieczy je przed żółknięciem liści i zapewni obfite plony. Jak przygotować nawóz z drożdży? Potrzebujemy dużego wiadra, do którego wkruszamy 100 g drożdży, dolewamy 10 lirów ciepłej wody i dokładnie mieszamy. Teraz pozostaje odczekać godzinę i przelać porcję do butelki z atomizerem. Zanim użyjemy oprysku na ogórki, upewnijmy się, że nabrał temperatury pokojowej. Gotowy roztwór możemy także rozcieńczyć z wodą i wykorzystać do podlewania ogórków.

Fermentowana odżywka drożdżowa do ogórków

Nawóz z drożdży jest łatwy w przygotowaniu, a dzięki temu pozwala zachować regularność stosowania. Ogrodnicy podkreślają, by preparatu używać co dwa tygodnie, przez cały sezon. Warto jednak mieć na uwadze, że najlepsze efekty przyniesie wczesną wiosną oraz pod koniec lata. Ciekawą alternatywą dla tradycyjnego sposobu jest także zrobienie sfermentowanego nawozu z drożdży. Jak odpowiednio zabrać się za tę metodę?

Do tego patentu również potrzebujemy dużego wiadra. Na dno wkruszamy 100 g drożdży piekarskich, a w kolejnym kroku zasypujemy je pełną szklanką cukru i odstawiamy na dwie godziny. Po upływie ostatniej minuty dolewamy do składników 10 litrów ciepłej wody, mieszamy i przykrywamy. Teraz pozostaje odczekać siedem dni. W ciągu najbliższego tygodnia drożdże zaczną fermentować, a to będzie znak, że nawóz jest już gotowy. Pamiętajmy, by przed każdym użyciem rozcieńczyć jedną szklankę preparatu w 10 litrach wody.

