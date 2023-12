Pierniki są twarde jak kamień? Włóż do pojemnika jedną rzecz

Oprac.: Joanna Leśniak Porady

Przygotowanie świątecznych pierników to w wielu domach ważny rytuał. Począwszy od poszukiwania najlepszej receptury, przez pieczenie aż do dekorowania. Zapach korzennych przypraw unoszący się w mieszkaniu to jednoznaczny sygnał, że Boże Narodzenie nadchodzi wielkimi susami. Nie możesz się już doczekać, ale jednocześnie niepokoisz się tym, że zrobione pierniczki cały czas są twarde? Znamy kilka patentów na to, jak zmiękczyć pierniki przed świętami i nie zawahamy się nimi podzielić.

Zdjęcie Jak zmiękczyć pierniki? Jeszcze zdążysz przed świętami / 123RF/PICSEL