Wielki test popularnych majonezów. Który jest lepszy?

"Moja jest tylko racja i to święta racja. Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Że właśnie moja racja jest racja najmojsza!" - krzyczał polityk z ambony w kultowym filmie Marka Koterskiego pt. "Dzień świra".

"Racja" dotycząca tego, który majonez jest lepszy - "Winiary" czy "Kielecki" - wraca jak bumerang dwa razy w roku - na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Czy w ogóle da się w jakikolwiek sposób rozwiązać ten spór? Spróbujmy.

Można postawić tezę, że upodobania kulinarne w kontekście majonezu w dużej mierze wynikają z szerokości geograficznej. Jeśli wychowaliśmy się w Wielkopolsce, to prawdopodobnie od zawsze zajadaliśmy się majonezem "Winiary", który produkowany jest w Kaliszu. Z kolei osoby mieszkające w Świętokrzyskiem - przyzwyczajone są do smaku majonezu "Kieleckiego" i stąd trudno przekonać ich podniebienia do polubienia konkurenta z Kalisza.

A gdyby tak zapytać o zdanie osoby bezstronne, zamieszkujące odległe regiony Polski, w których majonez nie odgrywa aż tak znaczącej roli w ich "małych ojczyznach"?

Zdjęcie Niektórzy producenci dodają do majonezu sporo chemicznych dodatków, m.in. konserwantów / ©123RF/PICSEL

Tego niewątpliwie trudnego zadania związanego z odpowiedzeniem sobie na pytanie, który majonez jest lepszy - "Winiary" czy "Kielecki", podjął się m.in. polski youtuber, specjalizujący się w nagrywaniu materiałów wideo związanych z gastronomią. Adi Foxx, bo o nim właśnie mowa, to producent muzyczny i twórca internetowy, którego jedną z największych pasji jest gotowanie.

Mężczyzna pokusił się o nagranie materiału wideo, w którym postanowił porównać smak majonezów "Winiary" i "Kieleckiego" i wydać swój ostateczny, subiektywny werdykt, który jest lepszy.

Zdjęcie Który majonez lepiej smakuje w sałatce jarzynowej? / 123RF/PICSEL

Foxx już na początku swojego filmu przyznaje, że należy do "teamu Winiary", ponieważ u niego w domu na Lubelszczyźnie to właśnie ten majonez był dodawany do różnego rodzaju potraw. Youtuber swój test rozpoczął od porównania składu obu majonezów.

Na stronie producenta majonezu dekoracyjnego "Winiary" możemy przeczytać, że produkt składa się z:

oleju rzepakowego,

żółtka jaj 6 proc.,

octu,

musztardy (woda, gorczyca, ocet, sól, cukier, przyprawy, aromat),

cukru,

soli,

przypraw,

przeciwutleniacza (e385),

regulatora kwasowości (kwas cytrynowy)

Potencjalne alergeny w majonezie dekoracyjnym "Winiary" to: jaja, gorczyca (musztarda).

Natomiast skład majonezu "Kieleckiego" wygląda następująco: olej rzepakowy rafinowany, musztarda (woda, ocet, gorczyca, cukier, sól, przyprawy), woda, żółtka jaj kurzych (7,0 proc.). Bez substancji konserwujących.

Zdjęcie Masz dość sklepowych majonezów? Zrób go domu / 123RF/PICSEL

Następnie nadszedł czas na przygotowanie przez youtubera tradycyjnej sałatki jarzynowej, do której oddzielnie dodał majonez "Winiary" i "Kielecki". Każda sałatka miała taką samą gramaturę zawartości warzyw i majonezów.

Foxx zapakował sałatki i wybrał się do swojego kolegi, by wraz z nim ocenić ich smak. Warto zaznaczyć, że mężczyźni nie wiedzieli, w których sałatkach znajduje się majonez "Winiary" i "Kielecki", a swój werdykt wydali wyłącznie na podstawie subiektywnych doznań smakowych. Po spróbowaniu sałatek zdania były podzielone. Foxx uznał, że lepiej mu smakuje sałatka z majonezem "Winiary", z kolei jego koledze bardziej przypodobała się sałatka z majonezem "Kieleckim".

W teście numer dwa majonezy nałożono na gotowane jajka. "Osobiście sałatka bardziej pasowała mi z majonezem Kieleckim, ale jajko z Winiary" - uznał kolega Foxxa. Natomiast youtuber nie był w stanie stwierdzić, z którym majonezem jajko smakuje mu lepiej.

W trzecim teście spróbowano schabu z odrobiną majonezów. "Tu wjechał taki kwasior. (...) Jakbyś kwaskiem cytrynowym posypał" - powiedział Foxxx będąc przekonanym, że mówi o majonezie "Winiary". Okazało się jednak, że kwaśnym majonezem był "Kielecki". Zaskoczony dodał także, że majonez "Kielecki" w połączeniu z mięsem zaczyna się robić nieprzyjemny. "Ocet, żywy ocet" - skwitował Adi Foxx.

"Mój werdykt jest taki, że oba majonezy są spoko i w zależności od zastosowania - pasują bardziej. Do schabu lepiej siedzi Winiary, a do sałatki być może lepszym wyborem jest Kielecki. Kielecki bardziej odnajduje się w kompozycjach typu, gdzie jest dużo składników, gdzie można dużo wymieszać" - powiedział Foxx.

"Dla mnie dzisiejszy pojedynek to 2:1 dla Winiar. Pasował mi ze schabem, pasował mi z jajkiem, natomiast przy sałatce - Kielecki" - uznał kolega Foxxa.

Zdjęcie Majonez bardzo często dodawany jest do gotowanych jajek / 123RF/PICSEL

Znany dietetyk ocenia majonezy

Na porównanie majonezów zdecydował się również Michał Wrzosek, który jest doktorem dietetyki i na platformie YouTube prowadzi swój kanał. Warto jednak zaznaczyć, że mężczyzna nie oceniał walorów smakowych, a jedynie wartości odżywcze majonezów. Wrzosek przyznał, że majonez "Kielecki" ma świetny skład. "Winiary" pod tym względem wypada gorzej z uwagi na m.in. zawartość cukru. Ponadto, zdaniem dietetyka, oba majonezy są bardzo kaloryczne, ale trochę mniej tłuszczu ma "Kielecki".

Jak samemu zrobić majonez?

Prawdopodobnie nigdy nie uda się rozstrzygnąć sporu, który majonez jest generalnie lepszy, biorąc pod uwagę jego walory smakowe. Warto jednak wyjść z założenia, że najlepszym majonezem jest ten, który sami zrobimy w domu. A przyrządzenie takiego majonezu jest szybkie i proste.

Do zrobienia majonezu domowego potrzebujemy następujących składników:

dwa żółtka jaj,

jedno jajko,

jedna łyżeczka musztardy,

jedna łyżeczka octu,

jedna szczypta soli i pieprzu,

250 g oleju rzepakowego.

Do głębokiego naczynia dodajemy żółtka jaj, jajko, musztardę i ocet. Całość łączymy ze sobą za pomocą miksera. Podczas miksowania małymi porcjami dodajemy olej, aż całość zacznie gęstnieć. Na koniec doprawiamy do smaku solą i pieprzem.