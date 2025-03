Pierwsze prognozy pogody na Wielkanoc: Jak ciepłe będą święta?

Do Polski dociera właśnie znaczne ocieplenie - poprzedni, zimowy weekend był ostatnim tak chłodnym w tym roku, a wiosna rozgości się wreszcie na dobre. Pod koniec miesiąca będziemy jeszcze wprawdzie mieć do czynienia z ochłodzeniem, w wyniku którego temperatury spadną poniżej 10 stopni Celsjusza, ale będą to już ostatnie "podrygi" zimowej aury.