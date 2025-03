Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę na ogół bezchmurnie, jedynie na północy i północnym wschodzie zachmurzenie okresami umiarkowane i duże. Tam również możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem lub deszczu. Na termometrach ok. 6 st. C miejscami na północy i na terenach podgórskich Karpat, ok. 9 st. C w centrum, do 11 st. C na zachodzie - informuje IMGW.

W nocy na północnym wschodzie możliwy wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a temperatura minimalna od -5 st. C do 0 st. C, najchłodniej w kotlinach karpackich od -8 st. C do -5 st. C.

Czwartek zapowiada się jeszcze cieplejszy. Termometry wskażą od 9 st. C na północnym wschodzie do 14 st. C na zachodzie. Nadal będzie słonecznie, jedynie w drugiej połowie dnia na północnym zachodzie zachmurzenie okresami wzrastające do umiarkowanego.

Jak powita nas kalendarzowa wiosna?

W piątek 21 marca zaczyna się kalendarzowa wiosna, która przyniesie zmianę pogody. Jak wskazuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - nasuwający się niż spowoduje wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu. Na szczęście temperatura będzie przyjemna, bowiem termometry wskażą od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 6 st. C do 9 st. C.

W sobotę utrzyma się duże zachmurzenie i tylko lokalnie można liczyć na więcej słońca. Niewykluczone, że pojawią się przelotne opady deszczu. Najchłodniej na południu, w centrum i nad morzem, od 5 st. C do 8 st. C. Cieplej na północnym wschodzie i zachodzie, nawet do 12 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez ekspertów z IMGW.

Niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Miejscami spodziewane są przelotne opady deszczu. Zrobi się jednak odrobinę cieplej. Temperatura maksymalna od 10 st. C do 14 st. C, jedynie w obszarach podgórskich nieco chłodniej, od 6 st. C do 10 st. C. Jak wskazuje IMGW - temperatura odczuwalna może być niższa ze względu na umiarkowany i okresami porywisty wiatr.

