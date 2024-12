Żółty liść monstery? Nie wpadaj od razu w panikę

Żółte liście monstery nie zawsze muszą nas niepokoić, szczególnie wtedy, kiedy mamy do czynienia z pojedynczymi egzemplarzami. Jeśli proces widoczny jest na tych starszych rosnących od nasady, nie powinniśmy się zbytnio przejmować, ponieważ to naturalny proces starzenia się liści. Lampka ostrzegawcza powinna nam się zapalić wtedy, kiedy problem pojawia się masowo, ponieważ jest to znak, że albo źle pielęgnujemy naszą monsterę, albo nie ma odpowiednich warunków do wzrostu. Wtedy trzeba zrobić szybko rachunek sumienia i zacząć działać, aby przywrócić należyty wygląd naszej roślinie.

Pamiętajmy: żółty liść monstery nie stanie się z powrotem zielony. Jeśli już taki się pojawił, można trochę poczekać, aż zacznie usychać, a następnie odciąć lub delikatnie oderwać.

Podlewanie monstery pod specjalnym nadzorem

Pamiętaj o prawidłowym podlewaniu monstery. To gwarant jej dobrej kondycji

Liście monstery zaczynają żółknąć? Trzeba sprawdzić, czy należycie podlewamy naszą roślinę. Trzeba przypomnieć uniwersalną zasadę, że wodę dozuje się z wyczuciem: nie może być jej za dużo, ponieważ łatwo o przelanie, ale z drugiej strony zbyt rzadkie dawkowanie może być niekorzystne dla monstery, co może objawiać się zmianą kolorów liści. Zatem, jak podlewać monsterę należycie? Wystarczy sprawdzać na bieżąco bryłę korzeniową: jeśli podłoże jest suche, należy nalać do doniczki wodę.



Zdecydowanie częściej można monsterę częściej zraszać. Roślina lubi wilgoć, dlatego nie ma przeciwwskazań, aby - zwłaszcza w sezonie grzewczym - rozpylać delikatną mgiełkę bezpośrednio na liście, co kilka dni.

Brak światła? Monstera manifestuje zmianą koloru

Monstera jest rośliną, która w naturalnych warunkach porasta wilgotne lasy deszczowe, gdzie nie zawsze dociera dużo promieni słonecznych. Dlatego nasza domowa roślina powinna być ustawiona w odpowiednim miejscu, gdzie światło jest rozproszone. Jednym słowem: nie może stać w pełnym słońcu, ale także nie w pełnym cieniu. Jeśli jest wystawione np. na parapecie od strony południowej, mogą nie tylko żółknąć liście, ale także pojawiać się przebarwienia spowodowane oparzeniami. Za mało słońca skutkuje tym, że liście zaczynają zmieniać barwę i masowo odpadać.

Zbyt zbita ziemia: monstera to odchoruje

Zraszanie liści może być pomocne w uprawie monstery

Co jeszcze powoduje, że monstera ma żółte liście? Jednym z powodów może być zbyt ciasna doniczka, a korzenie przez ciasnotę nie mogą poprawnie pobierać składników odżywczych z gleby. Co prawda, roślina nie zalicza się do grona tych, które wymagają corocznego przesadzania, ale żółknięcie liści może być znakiem, że czas na wymianę doniczki. Aby się upewnić, wystarczy roślinę wyjąć z pojemnika i sprawdzić stan korzeni: jeśli faktycznie jest za gęsto, to trzeba umieścić monsterę w nieco większym pojemniku. Przy okazji przesadzania można równocześnie nieco poluźnić ziemię i dodać np. garść keramzytu.

Żywy kolor monstery: pamiętasz o nawożeniu?

Żadna roślina nigdy nie będzie prezentowała się pięknie, jeśli nie otrzyma przynajmniej raz na jakiś czas nawozu. W uprawie monstery, jak i innych zielonych okazów, pomocne są te preparaty, które mają w składzie azot. To właśnie ten proces wspiera produkcję chlorofilu i zapewne żywą barwę liści. Oczywiście, można skorzystać ze sklepowych mieszanek, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby sięgnąć po domowe surowce. Idealne będą wywary po gotowanych warzywach, a szczególnie ten z korzenia pietruszki, jednak nie mogą one zawierać ani grama soli.

