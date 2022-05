Jak prać buty w pralce?

Piorąc buty w pralce, trzeba mieć na uwadze kilka ważnych zasad. Wszystko po to, by ich nie uszkodzić i cieszyć się nimi przez kolejne sezony.

Zobacz także: Jak prać i suszyć buty? Praktyczne wskazówki

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że nie każde buty można prać w pralce. Należy uważać m.in. na obuwie skórzane, zamszowe, zawierające membranę, na obcasie, espadryle, a także te z ćwiekami lub innymi ozdobami. Wypranie ich w pralce może sprawić, że ulegną zniszczeniu lub deformacji.

Reklama

Zobacz także: Jak wyczyścić białe trampki?

O czym trzeba pamiętać, piorąc buty w pralce?

Przed włożeniem butów do pralki należy wyjąć z nich sznurówki oraz wkładki. Dobrze jest również pozbyć się z nich takich zabrudzeń jak np. piach. By nie doszło do uszkodzenia butów, zaleca się pranie ich w specjalnym woreczku lub w obecności koca albo ręcznika.

Obuwia nie należy prać w wysokiej temperaturze. Najlepiej wybierać krótki program, 400 obrotów na minutę i maksymalnie 30°C.

Zobacz także: Domowe sposoby na puszyste ręczniki

Podczas prania butów w pralce trzeba również pamiętać o odpowiednim środku czyszczącym. Błędem jest używanie płynów zmiękczających lub do płukania. Zaleca się używanie małej ilości proszku do prania.

Zdjęcie By nie doszło do uszkodzenia butów, zaleca się pranie ich w specjalnym woreczku lub w obecności koca albo ręcznika / 123RF/PICSEL

Ponadto istotną kwestią jest suszenie butów. W tym przypadku również zdarzają się błędy, które prowadzą do deformacji obuwia. Trzeba pamiętać, że latem butów nie powinno wystawiać się na słońce. Zimą należy również unikać kaloryfera. Obuwie może stracić swój kształt i po pewnym czasie nawet zacząć pękać. Znacznie lepiej położyć je w zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej.

Buty można wysuszyć w środku, wkładając do nich papier lub ryż. Wiele osób poleca stosowanie gazet oraz ręczników papierowych. Trzeba je regularnie wymieniać, gdy zaczną się robić wilgotne.

Zobacz także: Czego nie można prać w pralce?

***