Z badań przeprowadzonych w 2022 roku wynika, że już ponad 50 proc. Polaków ma w domu pupila. Najczęściej towarzyszą nam psy - mieszkają z nami zarówno w domach jednorodzinnych, wielorodzinnych jak i blokach. Choć większość ludzi przyznaje, że "psy łagodzą obyczaje" i potrafi wykazać się sporą cierpliwością i tolerancją na różne ich zachowania, to czasem życie obok głośnego psa sąsiadów może okazać się wyjątkowo trudne. Na forach internetowych nie brakuje wpisów, w których użytkownicy dzielą się doświadczeniami z głośno ujadającym psem, utrudniającym ich codzienne życie. Co mogą zrobić w takiej sytuacji?

Reklama

Co zrobić, gdy pies sąsiada ujada?

Od 160 do nawet 310 złotych zwrotu. Sprawdź, jakie kwoty ZUS przeleje emerytom

Zawsze wołasz kota po imieniu? Możesz go rozgniewać

Takie truskawki Katarzyna Bosacka omija szerokim łukiem. Skazę widać gołym okiem

Jaki ma być nowy wiek emerytalny? ZUS wyjaśnia W pierwszej kolejności warto przypomnieć, że to opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za jego zachowanie. Dotyczy to zarówno ciszy nocnej jak i czasu, który pies spędza w domu w ciągu dnia. Fakt, że opiekunowie są w pracy lub mają inne zobowiązania poza domem, nie ma żadnego znaczenia.

Jeżeli pies naszych sąsiadów wciąż ujada i zakłóca nasz spokój, powinniśmy zwrócić się do jego opiekunów i zasygnalizować problem. Zwierzak może szczekać, gdy pozostaje sam w domu i nie radzi sobie z tą sytuacją - jest nerwowy i źle znosi samotność. Jeżeli pies szczeka tylko wtedy, gdy właściciele opuszczają dom, to jest wielce prawdopodobne, że nie mają świadomości problemu - warto ich o nim poinformować.

Jeśli pies szczeka nocą i mamy pewność, że sąsiedzi są wtedy w domu powinniśmy regularnie zwracać się do nich z prośbą o uspokojenie zwierzaka - jeśli nie reagują na nasze uwagi, będziemy zmuszeni podjąć poważniejsze kroki.



Jeżeli pies pozostawiany jest sam sobie na długie godziny, szczeka i zakłóca spokój sąsiadów, to należy sprawdzić, czy opiekunowie zapewnili mu odpowiednie warunki. Być może jest głodny, spragniony lub nie ma się gdzie schronić.

Jeśli zwierzę przebywa w kojcu, to warto skontrolować czy jest on wystarczająco duży i czy pies ma zapewniony dostęp do czystej wody, jedzenia oraz schronienia. Jeżeli biega on luzem po podwórku, to warto zainteresować się, czy jest ono także właściwie zabezpieczone.

W sytuacji, gdy zauważymy jakiekolwiek nieprawidłowości, możemy mówić nawet o znęcaniu się nad zwierzęciem, co stanowi przestępstwo, zagrożone karą więzienia! Wszelkie nieprawidłowości możemy zgłosić do najbliższego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, innej organizacji prozwierzęcej lub straży miejskiej. Jeśli pies ma zapewnioną niezbędną opiekę, to pozostawienie go samego na podwórku czy w domu nie jest znęcaniem.

Jeżeli pies wciąż ujada i zakłóca nasz spokój, a sąsiedzi nie reagują na nasze uwagi, to dopuszczają się wykroczenia i mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności na podstawie art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń, który stwierdza:

Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

W takich sytuacjach sięga się także po art. 144 Kodeksu Cywilnego, który reguluje kwestie tzw. immisji, czyli zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich np. poprzez hałas. Mówi on, że

Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Zdjęcie Jeśli pies sąsiadów wciąż ujada, powinniśmy sprawdzić czy nie dzieje się mu krzywda / 123RF/PICSEL

Pies sąsiadów zakłóca spokój? Oto, gdzie zgłosić problem

Jeżeli pies sąsiadów głośno szczeka, zakłócając nasz spokój, a sąsiedzi wciąż nie kwapią się, by rozwiązać ten problem, możemy zgłosić go policji lub straży miejskiej. Jeśli zgłoszenia te nie przyniosą efektu, sprawa może trafić do sądu, który nie ma prawa nakazać sąsiadowi pozbycia się psa, ale może zażądać przeniesienia kojca w inne miejsce posesji, nakazania wyciszenia mieszkania czy zakupu obroży „antyszczekowej”.

Pies sąsiadów głośno szczeka? Wypróbuj te triki

Zanim zdecydujemy się na to ostateczne rozwiązanie możemy zainwestować jeszcze w szczelne ogrodzenie na granicy z sąsiadem, na które nie jest potrzebne pozwolenie na budowę ani zgłoszenie robót budowlanych w urzędzie miasta lub urzędzie powiatu. Hałasy dobrze tłumi również ogrodzenie z gęstych krzewów np. iglaków.

Warto także spryskać ogrodzenie repelentem - preparatem do odstraszania psów, który przegoni głośnego zwierzaka w inny obszar podwórka.

Zobacz również:

Czy można zamieszkać na działce? Regulamin ROD mówi jasno

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ewa Minge o luksusowych samochodach: "Kupowałam sobie szczęście". "Zdanowicz pomiędzy wersami" INTERIA.PL