Sok z granatu można określić mianem eliksiru zdrowia. To prawdziwe remedium na liczne dolegliwości

Naukowcy przeprowadzili badanie, z którego wynika, że może obniżać poziom cukru we krwi. I to w jakim czasie! Okazuje się, że potrzebne jest do tego tylko... 15 minut

Chociaż sok z granatu to prawdziwa skarbnica witamin i cennych dla zdrowia składników, niektóre osoby powinny unikać jego spożywania

Sok z granatu to remedium na wiele dolegliwości, które ma wręcz zbawienny wpływ na nasz organizm. Obniża poziom cukru i cholesterolu, pomaga pozbyć się złogów i uzupełnia niedobory witamin. Na tym jednak nie koniec, ponieważ jest on skuteczny w walce z wolnymi rodnikami, pomaga zapobiegać chorobom serca, działa przeciwzapalnie, zawiera też sporą dawkę witaminy C czy polifenoli (przeciwutleniaczy). Co więcej, sam owoc granatu i jego nasiona to skarbnica witamin A,B i E oraz jodu, fosforu, magnezu i potasu.

Jaka codzienna dawka soku z granatu jest najlepsza dla zdrowia? Ważne, by przestrzegać kluczowej zasady. Powinniśmy spożywać 40 ml napoju, a zalecaną dawkę dzielić na dwa razy. Sok z granatu najlepiej pić rano i wieczorem, tuż przed posiłkiem.

W 15 minut obniży poziom cukru

Sok z granatu może okazać się pomocny, jeżeli borykamy się z cukrzycą typu 2. Takie wnioski płyną z badań, jakie przeprowadzili badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles. W eksperymencie naukowym wzięło udział 21 osób - każda z nich otrzymała losowo sok z granatu, wodę lub napój na bazie wody. Okazało się, że woda w ogóle nie wpływała na poziom cukru we krwi, za to sok z granatu już tak.

Badacze stwierdzili, że sok z granatu sprawiał, że po 15 minutach od jego spożycia, cukier we krwi zaczął spadać. Wnioski płynące z badania trafiły na łamy naukowego czasopisma "Current Developments in Nutrition". Eksperci uważają, że chociaż soki raczej nie są wskazane jako element diety osób borykających się z rozwiniętą cukrzycą typu 2, to jeśli chodzi o sok z granatu, mogą po niego sięgać i diabetycy.

Indeks glikemiczny soku z granatu wynosi 53, co w praktyce oznacza, że w przypadku soku 100-proc. mamy do czynienia z niskim indeksem glikemicznym.

Sok z granatu: dlaczego warto pić regularnie

Sok z granatu pomoże również obniżyć cholesterol 123RF/PICSEL

Owoc granatu już od dawna w wielu kulturach uchodził za symbol zdrowia i obfitości. Wywodzi się z Azji Środkowej, ale współcześnie jest uprawiany w rejonie Morza Śródziemnego, Chinach, Indiach, Malezji czy nawet niektórych rejonów Stanów Zjednoczonych. Owoc z charakterystyczną twardą skórką może wypełniać nawet 1300 soczystych pestek! Tworzą one tzw. osnówki, które są mieszanką słodkiego, ale i delikatnie cierpkiego smaku.

Regularne picie soku z granatu może nam przynieść wiele korzyści zdrowotnych. Oprócz wspomnianego obniżania poziomu cukru we krwi czy cholesterolu, może pomagać w redukcji nadprogramowych kilogramów, wzmacniać układ odpornościowy, regulować ciśnienie krwi, pomagać przy stanach zapalnych w jamie ustnej, regulować poziom hormonów, obniżać poziom kortyzolu, opóźniać procesy starzenia się skóry.

Kto nie powinien pić soku z granatu?

Chociaż sok z granatu to słynny eliksir zdrowia, niektórzy powinni uważać. Kto znajduje się w tej grupie? Okazuje się, że ważnym przeciwwskazaniem są choroby i dolegliwości ze strony układu pokarmowego. To przede wszystkim choroba wrzodowa, zapalenie błony śluzowej i nadkwaśność. Na liście znajdują się również choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Szczególną ostrożność powinny też zachować osoby borykające się z zapaleniem trzustki.

Zalecana dzienna dawka soku z granatu to 40 ml. Nie bez powodu należy uważać na to, by jej nie przekroczyć. Warto pamiętać, że nadmierna ilość może mieć wpływ na interakcje z niektórymi lekami, np. na nadciśnienie, jak i źle wpływać na poziom potasu u osób cierpiących na niskie ciśnienie.

