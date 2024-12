Pij "górską herbatę" codziennie. Wzmocni odporność i pomoże w walce z cukrzycą

Oprac.: Anna Czowalla

Gojnik, który często występuje też pod nazwą szałwia libańska, to roślina, która zdobywa popularność wśród osób ceniących zdrowie i naturalne metody wspierania organizmu. Jego bogaty skład, niezwykłe właściwości oraz delikatny smak sprawiają, że warto włączyć go do codziennej diety. Dowiedz się, jak działa gojnik na jelita i cukrzycę oraz jakie mogą być przeciwwskazania do jego stosowania.