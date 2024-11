Pij z rana na czczo, a nie pożałujesz. Szybko zobaczysz efekty

Jeżeli pierwsze co robisz po przebudzeniu, to wypicie kubka kawy z cukrem i mlekiem, to nie jest najlepszy wybór. Kawa może zaczekać, a na czczo warto wybrać inny napój, który rozgrzeje, pobudzi do pracy na cały dzień jelita, wzmocni odporność i pomoże zgubić zbędne kilogramy. Co wobec tego warto pić z samego rana, jeszcze przed śniadaniem?