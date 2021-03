Wiele osób dbających o linię zastanawia się, jak uczynić trening możliwie najbardziej efektywnym i zwiększyć spalanie tłuszczu podczas ćwiczeń. Uczeni znaleźli odpowiedź na to pytanie.

Jeśli zależy nam na osiągnięciu spektakularnych rezultatów, pół godziny przed wejściem na matę sięgnijmy po filiżankę mocnej kawy. Metoda ta sprawdzi się zwłaszcza w godzinach popołudniowych.



Na skuteczność odchudzania wpływ ma wiele czynników. Choć bodaj najistotniejszym elementem tego procesu jest niskokaloryczna, zbilansowana dieta, osoby pragnące pozbyć się nadprogramowych kilogramów powinny też być aktywne fizycznie, co może znacząco ten proces przyspieszyć i zagwarantować jeszcze lepsze rezultaty. Aby odnieść jak najwięcej korzyści przy redukcji znienawidzonej tkanki tłuszczowej, warto również przed treningiem sięgnąć po filiżankę mocnej kawy. Takie wnioski płyną z nowego badania hiszpańskich naukowców, którego wyniki ukazały się na łamach "Journal of the International Society of Sports Nutrition".

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Granadzie przeprowadził eksperyment z udziałem 15 mężczyzn, których średnia wieku wynosiła 32 lata. Celem było sprawdzenie, czy istnieje zależność między spożyciem kofeiny a zwiększeniem efektywności ćwiczeń. Uczestnicy mieli za zadanie czterokrotnie przystąpić do próby wysiłkowej w siedmiodniowych odstępach czasu, a na pół godziny przed rozpoczęciem treningu - odpowiednio o 8:00 i 17:00 - przyjąć ilość kofeiny odpowiadającą jednej filiżance mocnej kawy lub placebo. "Nasza analiza ujawniła, że spożycie kofeiny 30 minut przed treningiem aerobowym wyraźnie zwiększa spalanie tłuszczu w organizmie. Efekty są przy tym najbardziej widoczne podczas ćwiczeń popołudniowych" - komentuje dr Francisco J. Amaro, główny autor badania.

Uczony podkreśla, że choć wśród osób odchudzających się panuje przekonanie, że najlepsze rezultaty przynosi ćwiczenie rano i na czczo, w rzeczywistości nie jest to najskuteczniejszy sposób na redukcję tkanki tłuszczowej. Korzystniej jest trenować po południu, a przed treningiem wypić pobudzającą małą czarną. "Zalecenie dotyczące ćwiczenia o poranku jest powszechnie spotykane, ale nie ma naukowych dowodów na to, że faktycznie pomaga ono spalić tłuszcz w większym stopniu. Nasze badanie pokazało, że połączenie spożycia kofeiny i treningu w godzinach popołudniowych jest optymalnym scenariuszem dla osób, które dążą do spalenia jak największej ilości tłuszczu podczas wysiłku fizycznego" - konkluduje dr Amaro.

