Wybieraj tylko taki olej

Pozyskiwany jest z nasion lnu zwyczajnego. Najlepsze warunki do uprawy rośliny występują w chłodniejszym klimacie o umiarkowanym nasłonecznieniu. Nic więc dziwnego, że od wieków jest znany w Europie, a w Polsce kojarzy się z bardzo swojskim gatunkiem.

O ile wiele mówi się o siemieniu lnianym, o tyle można odnieść wrażenie, że olej lniany jest znany mniej i rzadziej korzysta się z jego potencjału. Dlatego znajomość z tym produktem trzeba zacząć od rzeczy najważniejszych. Najbardziej wartościowy jest olej tłoczony na zimno, nierafinowany. W takiej formie jest uznawany za jeden z najzdrowszych olejów świata.

Oleje roślinne. Nie każdy nadaje się do smażenia Interia.tv

W ten sposób skorzystasz z dobrodziejstw oleju lnianego

Cechuje się złocistą barwą i lekko orzechowym smakiem. Powinien być przechowywany w ciemnych butelkach schowanych w lodówce. Na oleju lnianym nie można smażyć. W kuchni nadaje się wyłącznie do używania na chłodno — jako zwieńczenie dań, np. sałatek albo koktajli. Wskutek działania wysokiej temperatury traci on swoje walory, może wręcz zamienić się w produkt toksyczny wypełniony niekorzystnymi dla zdrowia związkami.

Olej lniany stosuj tylko na zimno 123RF/PICSEL

Na co pomaga olej lniany? Dlaczego warto włączyć go do diety?

Skład produktu sprawia, że jest właściwym wyborem dla osób dbających o zdrowie i poszukujących naturalnych suplementów diety. Olej lniany docenia się ze względu na wyjątkowy skład i bogate właściwości zdrowotne. Jakie konkretnie?

Olej lniany stanowi jedno z najbogatszych roślinnych źródeł kwasów omega-3 . Są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, sercowo-naczyniowego oraz dla zdrowej skóry — największego organu w ludzkim ciele. Nie bez znaczenia jest w tym kontekście obecność w składzie witaminy E, nazywanej witaminą młodości.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że zdrowe kwasy tłuszczowe zawarte w naturalnym produkcie mogą sprzyjać obniżaniu poziomu cholesterolu i ciśnienia krwi .

Wspiera układ trawienny , pomagając w regulacji rytmu wypróżnień i zapobiegając zaparciom. Właściwości oleju lnianego działają też łagodząco na błony śluzowe układu pokarmowego.

Regularne spożywanie oleju lnianego przynosi ulgę w stanach zapalnych stawów i mięśni.

Pij olej lniany na czczo. Organizm będzie wdzięczny

Wiemy już, że należy spożywać go na zimno, dodając do różnorodnych potraw. Zalecana dzienna dawka oleju lnianego wynosi od jednej do dwóch łyżek stołowych. Warto zaczynać od mniejszej porcji i stopniowo ją zwiększać, aby organizm mógł się przystosować do naturalnej suplementacji.

Rosnące grono zwolenników zyskuje picie oleju lnianego na czczo. Ten manewr ma wiele korzyści w zakresie wspierania trawienia oraz efektywniejszego wchłaniania substancji odżywczych. Celem spożywania łyżki oleju na czczo (15-30 minut przed śniadaniem) ma być też oczyszczenie przewodu pokarmowego. Już po krótkiej kuracji poczujesz się lżej.

Kolejnym atutem wprowadzenia oleju o poranku do swojej rutyny jest fakt, że... łatwo zbudować ten nawyk. Nie zapomnimy o nim w ferworze codziennych obowiązków, a regularność to podstawa dla widocznych efektów.

Olej lniany zawiera cenne kwasy omega-3 i omega-6 123RF/PICSEL

Korzystny wpływ na zdrowie, ale nie dla wszystkich?

Choć nie jest ich wiele, istnieją pewne przeciwwskazania. Olej lniany nie powinien być spożywany w dużych ilościach przez osoby ze skłonnościami do biegunek. Wprowadzenie go do diety powinno być skonsultowane z lekarzem, jeśli borykamy się z nadwrażliwością jelit.