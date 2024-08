Spis treści: 01 Czy z papierówek można zrobić ocet jabłkowy?

Czy z papierówek można zrobić ocet jabłkowy?

Bardzo wcześnie dojrzewają i równie szybko się psują. Jabłka papierówki to owoce, które już w lipcu napotkamy pod nogami podczas wędrowania po sadach lub ogrodach. Opłukane pod wodą stanowią smakowitą i szybką przekąskę. Kosze pełne niewielkich, ale soczystych owoców możemy wykorzystać do przygotowania pierwszych letnich przetworów. Zielone i zebrane z drzew niewielkie, ale pełne smaku jabłka papierówki wyśmienicie sprawdzą się w wielu przepisach. Użyjemy ich m.in. w:

ciastach,

dżemach,

musach,

sokach,

kompotach.

Bez trudu upieczemy je z mięsami, a nawet ukisimy w słoiku. Na ich bazie warto przygotować jeszcze jeden przysmak, jakim jest ocet jabłkowy. To prawdziwy niezbędnik zarówno dla doświadczonych kucharzy, jak i sprytnych pań domu. Ekspresowo podbije smak potraw, a także rozprawi się zaciekami, brudnymi szybami czy oblepioną podłogą. Przepis nie wymaga wybitnych zdolności w gotowaniu. Wystarczy kilka podstawowych składników i sporo cierpliwości w oczekiwaniu na smakowity efekt.

Domowy ocet jabłkowy z papierówek

Ryżowy, winny, balsamiczny czy spirytusowy. Różne rodzaje octu doskonale sprawdzą się nie tylko w potrawach, ale także ułatwią porządki i utrzymanie czystości w domu. Wśród nich w szczególności wybija się zwłaszcza jeden, którego zalety docenili nie tylko kucharze, ale także kosmetolodzy. Mowa o occie jabłkowym, którego wybitne walory smakowe, zdrowotne oraz pielęgnacyjne możemy przetestować samodzielnie. Wystarczy, że przygotujemy go z resztek kwaskowatych papierówek, które dojrzewają już od połowy lipca.

Zdjęcie Papierówki doskonale nadają się do przygotowania przetworów, w tym octu jabłkowego / 123RF/PICSEL

Składniki na ocet jabłkowy z papierówek

3 kg obierek i gniazd nasiennych z papierówek

5 łyżek cukru

1,5 l przefiltrowanej i przegotowanej wody

1 duży słój

lniana ściereczka lub gaza

Przygotowanie octu jabłkowego z papierówek

Do garnka wlewamy podaną w przepisie porcję wody, dosypujemy cukier i stawiamy na kuchence. Włączamy średnią moc palnika i zagotowujemy do momentu rozpuszczenia się cukru. Naczynie wraz z zawartością odstawiamy na bok do całkowitego wystudzenia, a w międzyczasie czysty i wyparzony słoik napełniamy skórkami i gniazdami nasiennymi z papierówek. Resztki owoców w słoiku zalewamy przygotowaną wodą z cukrem, najlepiej w temperaturze pokojowej. Ważne, by płyn przykrył odpadki w całości. Wierzch słoika zakrywamy za pomocą gazy lub ściereczki, a następnie kładziemy na nim talerzyk i dodatkowo obciążamy kolejnym słoikiem. Teraz pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Po jakim czasie zlewamy ocet jabłkowy?

Zdjęcie Kiedy należy zlać ocet jabłkowy? / 123RF/PICSEL

Tak przygotowany płyn codziennie oczyszczamy z zebranych na wierzchu szumowin, a co kilka dni mieszamy całość za pomocą drewnianej łyżki. Jak długo ma się robić ocet jabłkowy? Całkowity proces fermentacji octu jabłkowego z papierówek zajmuje od trzech do pięciu, a nawet sześciu tygodni. Po czym rozpoznać, że produkt jest już gotowy do użytku? Charakterystyczną cechą będzie brak tworzących się na wierzchu niewielkich pęcherzyków powietrza. Dopiero kiedy nadejdzie ten moment, możemy przejść do zlania octu jabłkowego z papierówek do wyparzonych słoików lub niewielkich butelek. Najlepiej przefiltrować płyn przez gęste sito lub gazę.

Dawkowanie octu jabłkowego

Samodzielnie przygotowany ocet jabłkowy bije na głowę produkty sklepowe. Od początku do końca wiemy, jakich składników używamy i możemy swobodnie dawkować ich ilość. Po kilku tygodniach fermentacji możemy przejść do korzystania z gotowego specyfiku. Jeśli planujemy przyjmować preparat doustnie, pamiętajmy o tym, by wcześniej rozcieńczyć go z wodą. Nierozcieńczony ocet z papierówek może poważnie podrażnić śluzówkę przewodu pokarmowego.

Jak prawidłowo dawkować ocet jabłkowy? Optymalnie zaleca się połączenie ok. 15 ml octu z jedną szklanką wody. Miksturę możemy wypijać przed posiłkiem lub odczekać 5-10 minut po skończonym jedzeniu. Pamiętajmy jednak, by ocet jabłkowy stosować nie częściej niż dwa razy dziennie i nie przekraczać górnej granicy przyjmowania maksymalnie 30 ml fermentowanego płynu.

Korzyści wynikające z picia octu jabłkowego

Liczne właściwości zdrowotne octu jabłkowego mogą zachęcić nas nie tylko do dodawania go do potraw, ale także spożywania go samodzielnie. Okazuje się, że wypijanie roztworu octu na bazie papierówek i wody niesie za sobą pozytywne efekty i wspomaga leczenie wielu schorzeń. Wśród kilku najważniejszych benefitów dla zdrowia, lekarze i specjaliści wymieniają przede wszystkim:

Zdjęcie Ocet jabłkowy powinny pić przede wszystkim osoby, które mają dolegliwości trawienne / 123RF/PICSEL

zmniejszenie łaknienia,

przyspieszenie spalania tłuszczu,

obniżenie poziomu cholesterolu we krwi,

dostarczanie bogatej dawki antyoksydantów,

podniesienie naturalnej odporności organizmu,

wspieranie prawidłowych procesów trawiennych.

