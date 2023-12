Spis treści: 01 Zdrowie zaczyna się od jelit

02 Siemię lniane — drobne nasiona ulgą dla jelit

03 Doceń swojski kefir

04 Jak przygotować kefir z siemieniem lnianym do picia?

05 Pij przed śniadaniem. Nie tylko jelita będą wdzięczne

Zdrowie zaczyna się od jelit

Trudno mówić o dobrym samopoczuciu, gdy skarżymy się na dolegliwości pokarmowe. Wzdęcia i zaparcia świadczą o tym, że w jelitach nie dzieje się dobrze, jednak ograniczanie ich roli do wchłaniania substancji pokarmowych i transportu niestrawionych resztek byłoby sporym niedopatrzeniem.

Mikroflora jelitowa ma niebagatelny wpływ na utrzymywanie prawidłowej masy ciała, wzmacnianie odporności czy nawet niwelowanie niektórych reakcji alergicznych. Nie pozostaje bez oddziaływania na percepcję bodźców przez układ nerwowy, zachowanie dobrego nastroju, a nawet zredukowania ryzyka wystąpienia depresji. To tylko kilka najważniejszych przykładów wpływu jelit na organizm. Czas przejść do sposobów na wspieranie pożytecznych drobnoustrojów zasiedlających tę część naszego ciała przy pomocy dwóch łatwo dostępnych produktów ze sklepu spożywczego.

Zdjęcie Twój przewód pokarmowy to siedziba setek miliardów drobnoustrojów / 123RF/PICSEL

Siemię lniane — drobne nasiona ulgą dla jelit

Swojskie nasiona, określane niejednokrotnie mianem polskiego superfood, od dawna są kojarzone z doskonałym wpływem na jelita. Przygotowanie nasion lnu do picia często jest pierwszym krokiem wśród domowych sposobów na poradzenie sobie z zaparciami. Pęczniejące drobinki pod wpływem gorącej wody tworzą gęstą zawiesinę, która działa na jelita jak balsam, torując drogę do usuwania toksyn z organizmu.

Rzadziej mówi się jednak o tym, że siemię lniane to skarbnica dobroczynnych kwasów ALA (to jedna z form bardziej rozpoznawalnych kwasów tłuszczowych omega-3), które mają zdolność łagodzenia objawów zespołu jelita drażliwego oraz zmniejszania ryzyka zachorowania na nowotwór okrężnicy. Jednocześnie stwarza odpowiednie warunki do tworzenia się różnorodnej mikroflory jelitowej.

Doceń swojski kefir

Kefir w diecie często uwzględniają osoby starające się zrzucić kilka kilogramów, ponieważ przyspiesza perystaltykę jelit. Bywa również wskazywany jako skuteczne remedium na nieprzyjemne dolegliwości, jakie mogą przydarzyć się po zakrapianym przyjęciu.

Połączenie kefiru z siemieniem lnianym umożliwia stworzenie specyfiku, który nie tylko wzmocni przeciążone jelita, ale przede wszystkim pomoże w prawidłowym rozwoju mikrobiomu w tej części układu trawiennego.

Jak wpływa kefir na organizm? Jako jeden z najstarszych znanych ludzkości rodzajów mleka fermentowanego, stanowi skarbnicę pożytecznych bakterii i drożdży, które wspierają jelita. Jednocześnie wykazuje działanie przeciwzapalne.

Jak przygotować kefir z siemieniem lnianym do picia?

Domowa kuracja dla jelit sprowadza się do połączenia tych dwóch produktów. Nie należy jednak pozwalać sobie tutaj na dużą dozę improwizacji. Przede wszystkim nie stosuj nasion lnu w całości — dla dobra mikroflory jelitowej lepiej sprawdzą się w wersji mielonej. Rozdrabniaj je tuż przed spożyciem, ponieważ po wstępnej obróbce szybko tracą najcenniejsze właściwości.

Zdjęcie Niewiele osób wie, że kefir jest zdrowszy od zdecydowanie częściej wybieranego jogurtu naturalnego / 123RF/PICSEL

Pij przed śniadaniem. Nie tylko jelita będą wdzięczne

Korzystanie z dobroczynnego działania tego zestawu jest ograniczone czasowo. Leczniczej kuracji nie należy stosować przez długie miesiące. Zaleca się przeprowadzać ją maksymalnie przez trzy tygodnie, nie częściej niż raz na cztery miesiące.

Zacznij od niewielkich dawek spożywanych na czczo przed śniadaniem. Jedną łyżkę mielonego siemienia lnianego połącz z 100 mililitrami kefiru. W drugim tygodniu zwiększ ilość nasion lnu do dwóch łyżek, w kolejnym do trzech. W ten sposób unikniesz ewentualnych problemów żołądkowych, korzystając jedynie z pozytywnego wpływu kefiru i siemienia lnianego na jelita.

