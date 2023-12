Spis treści: 01 Na co pomaga zielona herbata?

Na co pomaga zielona herbata?

Często pojawia się jako uzupełnienie jadłospisu osób stosujących dietę redukcyjną. Pobudzając przemianę materii, sprzyja odchudzaniu. Usprawnia też procesy usuwania toksyn z organizmu, wspierając pracę wątroby. Wpływa delikatnie na obniżanie poziomu glukozy.

Duża zawartość związków polifenolowych sprawia, że regularne spożywanie zielonej herbaty spowalnia proces starzenia i zmniejsza ryzyko zawału serca oraz udaru. Znajduje miejsce w profilaktyce nadciśnienia oraz miażdżycy. By jednak korzystać w pełni z jej dobroczynnych właściwości, lepiej sprawdzić, o jakiej porze dnia pić zieloną herbatę. Nie jest to bez znaczenia.

Zielona herbata to cenny element diety

Czy zielona herbata pobudza?

Raczej mało komu przyszłoby do głowy picie kawy wieczorem przed pójściem spać. Inaczej rzecz wygląda z herbatą, która wydaje się zupełnie nieszkodliwa dla jakości snu. To nie do końca prawda. Ze względu na obecność teiny, która pod kątem budowy chemicznej jest tożsama z kofeiną, zielona herbata wykazuje działanie pobudzające.

Co prawda nie poczujemy gwałtownego skoku energetycznego, nadal jednak może utrudniać zasypianie, a także zapadniecie w fazę głębokiego snu. Zwyczaj wypijania filiżanki zielonej herbaty wieczorem może skutkować tym, że rano będziemy czuć się zmęczeni i wypompowani z energii. Szczególnie źle reagować będą osoby o dużej wrażliwości na kofeinę.

Zielona herbata na noc? Pod pewnymi warunkami

Zaleca się picie zielonej herbaty w pierwszej części dnia, najpóźniej wczesnym popołudniem. Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie wieczornego relaksu bez ulubionego napoju, musisz trzymać się kilku wytycznych.

W celu ograniczenia jej niekorzystnego wpływu na jakość snu, staraj się wypijać ją najpóźniej na dwie-trzy godziny przed położeniem się do łóżka.

Dobrze jest połączyć zieloną herbatą z posiłkiem , by zmniejszyć jej potencjalne oddziaływanie na sen.

, by zmniejszyć jej potencjalne oddziaływanie na sen. W godzinach wieczornych unikaj parzenia mocnego naparu.

Dobrze jest szukać alternatyw, które również mogą ci zasmakować. Wieczorem lepszym pomysłem jest stawianie na białą herbatę. Dobrze sprawdzą się napary z rumianku albo melisy, które pomogą wyciszyć się i zapaść w regenerujący sen.

