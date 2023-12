Pij regularnie, a efekty cię zaskoczą. Idealne na odporność i nie tylko

Katarzyna Bosacka radzi co pić na odporność

Porady Zjadaj na śniadanie. Wspiera odchudzanie i pobudza odporność Katarzyna Bosacka za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie dzieli się z internautami poradami dotyczącymi m.in. zdrowej żywności. Tym razem skupiła się na zakwasach. Influencerka podkreśliła, że idealnie radzą sobie ze wzmacnianiem odporności, a wszystko to przez zawartość bakterii probiotycznych.

Dziennikarka zaleca kupować zakwas w szklanej butelce. Katarzyna Bosacka dodała jednak, że jeśli na sklepowej półce stoją zakwasy jedynie w plastikowych butelkach, to nic nie stoi na przeszkodzie, by po nie sięgnąć. Trzeba jednak wiedzieć, że te w szklanych opakowaniach mają korzystniejsze właściwości. "Szklanka takiego zakwasu bardzo dobrze pobudza przemianę materii. Czyli jeśli mamy kłopoty z zaparciami, to też jest to świetny środek właśnie na to" - stwierdziła dziennikarka.

Katarzyna Bosacka wskazała co pić, by wzmocnić odporność

Ciecierzyca na obiad? Strzał w dziesiątkę dla twojego zdrowia

Jakie właściwości mają zakwasy?

Wielu nie przepada za zakwasami głównie ze względu na ich specyficzny smak. Włączenie ich do diety wiąże się jednak z osiągnięciem ogromnych korzyści zdrowotnych. Zakwas z buraków to źródło wielu witamin, minerałów i antyoksydantów. Wpływa pozytywnie nie tylko na odporność, ale także pomaga oczyszczać organizm z toksyn.

Jak podkreśla Katarzyna Bosacka, zakwas z kiszonej kapusty wspomaga zdrowie układu pokarmowego poprzez promowanie dobrych bakterii w jelitach. Wszystko to za sprawą kwasu mlekowego. Z kolei zakwas z ogórków to bogactwo witaminy K oraz C, a także idealny produkt wspomagający trawienie.

Ulga w przeziębieniu i drapiącym gardle. Aromatyczny napar z majeranku

Zdaniem dziennikarkiwarto również sięgać po zakwas z kiszonej rzodkwi. "Ta mniej znana, ale równie smaczna opcja, to prawdziwe bogactwo enzymów i probiotyków. Kiszenie rzodkwi wspomaga trawienie, a jednocześnie dostarcza organizmowi cennych składników odżywczych" - stwierdziła Katarzyna Bosacka.

