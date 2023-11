Nie znasz ciecierzycy? Czas ją poznać

Drobne, jasnobrązowe kulki, które z daleka mogą wyglądać jak ptysie? To z całą pewnością ciecierzyca, która w większości sklepów na stałe gości na sklepowych półkach. Można ją kupić suchą, ale też ugotowaną schowaną w słoikach lub puszkach: nieważne, z którą mamy do czynienia, bo każda z nich jest godna uwagi. Co prawda, najwięcej do czynienia mają z nią mieszkańcy Bliskiego Wschodu, ale i w naszej rodzimej kuchni sprawdzi się idealnie: godnie zastąpi inne warzywa strączkowe. Kilka sprytnych ruchów sprawi, że może także... imitować nasze poczciwe schabowe i niewprawiony gość może nawet nie zauważyć różnicy.

Wiele osób również zastanawia się, czy ciecierzyca jest tym samym, co cieciorka. Co prawda, są łudząco podobne, mają prawie identyczny kształt i smak, ale różnią się jednak rozmiarem.

Co można znaleźć w ciecierzycy?

Ciecierzyca jest jednym z najzdrowszych roślin strączkowych, a lista powodów, żeby ją jeść, liczy sobie kilka znaczących pozycji. Co można znaleźć w ciecierzycy? Czas to sprawdzić:

białko - podstawowy budulec organizmu, a także katalizator wielu procesów zachodzących w organizmie,

- podstawowy budulec organizmu, a także katalizator wielu procesów zachodzących w organizmie, błonnik - "balsam na jelita", pobudza trawienie, zapewnia uczucie sytości, wspiera odporność,

- "balsam na jelita", pobudza trawienie, zapewnia uczucie sytości, wspiera odporność, witaminy - najwięcej w niej witamin z grupy B (odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmu), ale to także skarbnica witaminy K (zapobiega krwotokom),

- najwięcej w niej witamin z grupy B (odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie organizmu), ale to także skarbnica witaminy K (zapobiega krwotokom), minerały - potas (wspiera serce), żelazo (zapobiega anemii), wapń (buduje kości i zęby) są niezbędne, aby cieszyć się dobrym zdrowiem.

To nie wszystko! Okazuje się, że ciecierzyca charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym (IG=30), co jest idealne dla osób nie tylko dbających o linię, ale także dla diabetyków, ponieważ wtedy łatwiej poskromić tzw. skoki cukru w organizmie. W takim razie, kto powinien sięgnąć po ciecierzycę? Na pewno tzw. sercowcy, ciśnieniowcy i cukrzycy, ale również każdy, kto nie ma problemów ze spożywaniem warzyw strączkowych.

Jak przygotować ciecierzycę? Oto sposób

Jeśli udało nam się zaopatrzyć w ciecierzycę już ugotowaną, to najbardziej pracochłonny czas jest już za nami. W wypadku suchych ziaren niezbędne jest wcześniejsze ich namoczenie w zimnej wodzie przez kilka godzin. Warto wiedzieć, że ciecierzyca bardzo mocno pęcznieje, więc wcześniej trzeba zadbać o duże naczynie, inaczej ziarna wypadną nam na podłogę. Kiedy ciecierzyca zaliczy już kąpiel, wystarczy ziarna wypłukać i w nowej wodzie zagotować do miękkości. Zazwyczaj proces ten trwa około godziny, ale można go przyspieszyć, dodając do wody odrobinę sody oczyszczonej.

Jak wykorzystać ciecierzycę? Ogranicza nas wyobraźnia!

Zdjęcie Szukasz błyskawicznej i zdrowej przekąski? Sięgnij po ciecierzycę! / 123RF/PICSEL

Mamy już ugotowaną ciecierzycę? Czas zabrać się do roboty i dać puścić wodze kulinarnej fantazji. Co można przygotować z ciecierzycy? W zasadzie wszystko to, co z innych warzyw strączkowych! Można np. przygotować po bretońsku, dodać do zupy albo zrobić klasyki kuchni śródziemnomorskiej, czyli falafele albo hummus - idealne smarowidło do pieczywa. Jeśli chcemy trochę urozmaicić naszą kuchnię, ale trudno rozstać się z klasycznymi, polskimi daniami, to z ciecierzycy można przygotować kotlety! Wystarczy je zblendować, dodać mąkę i przyprawy, a następnie wyrobić zwartą masę, którą trzeba tylko uformować, zapanierować i podsmażyć.

Goście niespodziewanie pukają do drzwi, a w spiżarce nie ma przekąsek? Wystarczy ugotowaną ciecierzycę okrasić ulubionymi przyprawami, dodać oliwę lub olej, wysypać na blachę i zapiec. W kilkanaście minut mamy zdrową i chrupiącą przekąskę. Prawda, że łatwe?

