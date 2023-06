Spis treści: 01 Najzdrowsza herbata na świecie

02 Na jakie herbaty powinniśmy uważać?

03 Co powoduje nadmierne picie herbaty?

04 Kiedy nie należy pić herbaty?

05 Ile powinno się pić herbaty dziennie?

06 Najlepsza pora na picie herbaty

Najzdrowsza herbata na świecie

Za najzdrowszą herbatę na świecie uznaje się od wieków herbatę zieloną. Początkowo ceniono ją głównie na Dalekim Wschodzie. Udowodniono, że ma mocne działanie antynowotworowe, odmładzające, wyciszające i antydepresyjne. Zawiera takie składniki jak:

przeciwutleniacze

witaminy B, C, E, K

garbniki

aminokwasy

potas

mangan

cynk

miedź

fluor

wapń

Zielona herbata doskonale wpływa na pamięć, zmniejsza ryzyko zachorowalności na miażdżycę, stymuluje układ krążenia, wyraźnie poprawia wygląd skóry, wzmacnia układ odpornościowy, zapobiega paradontozie, obniża ryzyko zachorowania na udar mózgu, zawał i chorobę wieńcową, przeciwdziała cellulitowi. Warto jednak pamiętać, że zielona herbata może działać drażniąco na żołądek, dlatego nie powinna być pita na czczo.

Reklama

Na liście najzdrowszych herbat świata znajduje się także herbata biała. Jej młode listki zawierają trzykrotnie więcej przeciwutleniaczy niż te starsze - ma ona więc mocne działanie przeciwstarzeniowe, chroni komórki przed niszczącym działaniem wolnych rodników, działa przeciwnowotworowo i zapobiega chorobom układu sercowo-naczyniowego.

Na jakie herbaty powinniśmy uważać?

Najgorszy wpływ na organizm mają herbaty oczyszczające, szczególnie te z liśćmi senesu. Organizm bardzo szybko się do nich przyzwyczaja, co może skutkować problemami z wypróżnianiem. Nie powinny ich także stosować osoby z owrzodzeniami, niewydolnością nerek i stanami zapalnymi jelit.

Zdjęcie Czarną herbatę koniecznie zaparzaj wrzątkiem / 123RF/PICSEL

Z umiarem powinniśmy sięgać także po czarną herbatę z cytryną - w liściach tej herbaty znajduje się glin (aluminium) i 25 proc. tego pierwiastka przedostaje się do naparu. Nasz organizm nie przyswaja go, chyba że dodamy do niego cytrynę. Wtedy dochodzi do reakcji chemicznej, której efektem jest powstanie cytrynianu glinu. Kumuluje się on w mózgu i może przyczynić się do wystąpienia choroby Alzheimera.

Co powoduje nadmierne picie herbaty?

Większość z nas postrzega herbatę jako zdrowy i bezpieczny napój, który ciężko przedawkować. Zapominamy jednak, że w jednej filiżance naparu jest tak dużo kofeiny, że z łatwością można przesadzić z jej spożyciem - 50 mg to niemal tyle, co w przeciętnej kawie! Wystarczy więc już sześć filiżanek herbaty, by doszło do tak niepokojących objawów jak:

kołatanie serca

drżenie mięśni

niepokój

Zdjęcie Nadmierne spożycie herbaty może skutkować złym samopoczuciem. Na jakie objawy trzeba zwrócić uwagę? / 123RF/PICSEL

Warto pamiętać, że kofeina występuje nie tylko w czarnej herbacie, ale we wszystkich jej odmianach, także w zielonej. Każdy typ herbaty można więc przedawkować.

Kiedy nie należy pić herbaty?

Zdrowie Pijesz kawę na czczo? Oto co robi z twoim organizmem Niektóre osoby powinny zrezygnować z picia herbaty lub ze spożywania konkretnych jej rodzajów.

Czarnej herbaty nie powinny pić osoby cierpiące na dolegliwości żołądkowo-jelitowe, chorobę wrzodową i zapalenie żołądka. Może ona bowiem działać drażniąco i nasilić te dolegliwości. Takiej herbaty nie zaleca się także osobom z niskim poziomem żelaza i cierpiącym na anemię. Powinny ją także ograniczyć kobiety w ciąży.

Może ona bowiem działać drażniąco i nasilić te dolegliwości. Takiej herbaty nie zaleca się także osobom z niskim poziomem żelaza i cierpiącym na anemię. Powinny ją także ograniczyć kobiety w ciąży. Choć zielona herbata jest bardzo zdrowa, to nie powinny pić jej kobiety w ciąży i karmiące, a także małe dzieci. Powinny jej również unikać osoby cierpiące na choroby oczu, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego.

Powinny jej również unikać osoby cierpiące na choroby oczu, nadciśnienie tętnicze i choroby układu sercowo-naczyniowego. Czerwona herbata , choć postrzegana jest jako bardzo zdrowa, może zaburzać wchłanianie wapnia - nie powinny pić jej więc osoby cierpiące na osteoporozę i kobiety w wieku menopauzalnym.

, choć postrzegana jest jako bardzo zdrowa, może zaburzać wchłanianie wapnia - nie powinny pić jej więc osoby cierpiące na osteoporozę i kobiety w wieku menopauzalnym. Biała herbata może doprowadzić do problemów z wchłanianiem żelaza, więc powinny unikać jej osoby ze skłonnością do anemii. Może ona zaszkodzić także osobom ze zgagą, refluksem, nadkwasotą i chorobą wrzodową.

Ile powinno się pić herbaty dziennie?

Eksperci przekonują, że najzdrowiej jest pić od jednej do trzech filiżanek herbaty. Zdrowe osoby, które czują się dobrze po wypiciu większej dawki kofeiny mogą pozwolić sobie nawet na pięć filiżanek, ale pamiętajmy, że herbata, podobnie jak kawa uzależnia i naprawdę można ją przedawkować!

Zdjęcie Najzdrowiej jest pić od jednej do trzech filiżanek herbaty / 123RF/PICSEL

Najlepsza pora na picie herbaty

Herbatę najlepiej pić godzinę po posiłku - wypita na czczo może podrażnić układ pokarmowy, doprowadzić do uszkodzenia błony śluzowej i przewlekłego zapalenia. Liście herbaty zawierają teobrominę, więc gdy pijemy ją na pusty żołądek, jelita wchłoną większe ilości teiny, stymulującej centralny układ nerwowy, przyśpieszającej metabolizm i akcję serca. Może skończyć się to nawet kołataniem serca.

Herbata ma również silne działanie moczopędne - rano, gdy nasz organizm jest już odwodniony, herbata tylko pogłębi ten stan. Nadmierne odwodnienie może skończyć się skurczami mięśni.

Herbata spożyta zaraz po posiłku może natomiast utrudnić przyswajanie się niektórych witamin i minerałów, głównie żelaza.

Zobacz również: Nigdy nie wyrzucaj torebek po herbacie. Mają świetne zastosowanie

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka herbata rozgrzewająca Interia Kulinaria