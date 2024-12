Jeśli przez przypadek na obrus albo ulubioną białą bluzkę kapnął barszcz, nie trzeba wpadać w panikę. Co prawda buraki mają silny barwnik, ale jeśli zadziałamy szybko, unikniemy niepotrzebnego stresu. Na samym początku wystarczy zimna, a wręcz lodowata woda, która szybko zmyje zabrudzenie. Jeśli zaś większa część ubrania albo obrusu została zalana czerwoną zupą, to najpierw trzeba podłożyć na plamę ręcznik papierowy, który wchłonie nadmiar cieczy, a później zabrudzenie zasypać solą i pozostawić na kwadrans, aby nie wsiąknęła w głąb tkaniny. Po tym czasie obrus lub koszule można wyprać w zimnej wodzie.

Zimna woda nie pomogła na plamę z barszczu? Nie musimy się jeszcze przejmować, ponieważ pod ręką mamy skuteczny środek na zabrudzenia. W takiej sytuacji pomoże sok z cytryny: można go nanieść bezpośrednio na plamę za pomocą wacika albo połówkę cytryny delikatnie wetrzeć w zabrudzenie. Aby metoda miała sens, specyfik musi pozostać na tkaninie około 15 minut, a później dopiero zabieramy się za pranie. Inni polecają zaś przyłożenie do plamy kromki chleba. Okazuje się, że pieczywo doskonale wchłania plamy, więc jego użycie może szybko pomóc pozbyć się plamy z barszczu.

Jeśli przeoczyliśmy plamę z barszczu na obrusie albo koszuli, to samo jej wypranie może się nie udać. Dlatego trzeba podejść do jej usunięcia sposobem. Pierwszy z nich to moczenie tkaniny w zimnej wodzie z dodatkiem szklanki soli oraz pozostawieniem tego na całą noc. Gdy po wyciągnięciu z wody plama nadal jest widoczna, można potraktować ją na co najmniej dwie metody: