Spis treści: 01 Dlaczego trzeba czyścić materac?

02 Materac domowy - jak często go odświeżać?

03 Niezawodny patent na czysty materac - soda oczyszczona

04 Jak wyczyścić materac sodą oczyszczoną?

Dlaczego trzeba czyścić materac?

Dobrze dobrany materac przyczynia się do porządnej regeneracji nocą, zapewniając niczym nieprzerwany sen. Z czasem jednak pachnący nowością produkt zaczyna wydzielać nieprzyjemną woń, a na jego powierzchni gromadzą się kurz, plamy oraz inne zanieczyszczenia. W ten sposób staje się siedliskiem bakterii oraz miejscem żerowania mikroskopijnych roztoczy.

Zachowanie higieny materaca jest szczególnie ważne nie tylko w przypadku alergików, ale także małych dzieci. Przygotowanie ulubionego napoju i smakowitych przekąsek, a następnie jedzenie ich w łóżku w towarzystwie wciągającego serialu to plan na wolny wieczór wielu osób. Zdarza się jednak, że podczas relaksu niechcący rozsypiemy lub rozlejemy jedzenie wprost na materac. W takiej sytuacji należy jak najszybciej przeprowadzić jego czyszczenie, by zapobiec konieczności szybkiej wymiany materaca na nowy.

Materac domowy - jak często go odświeżać?

Specjaliści zalecają dokładne odkurzanie całego materaca przynajmniej raz w tygodniu. To część wyposażenia, z której korzystamy każdego dnia, z tego powodu gromadzą się w nim wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, resztki naskórka oraz włosów.

Zdjęcie Postarajmy się odkurzać materac raz w tygodniu / 123RF/PICSEL

Jedynie regularne czyszczenie zagwarantuje higieniczny oraz całkowicie bezpieczny odpoczynek po ciężkim dniu. Istnieje jednak patent, który ogranicza wykonywanie tej czynności do jednego dnia w miesiącu. Z pomocą przychodzi kuchenny niezbędnik, dogłębnie wnikający w warstwy materaca, dezynfekujący je i niwelujący unoszący się zapach.

Niezawodny patent na czysty materac - soda oczyszczona

Soda oczyszczona nie tylko perfekcyjnie pochłania nagromadzoną w materacu wilgoć, ale przede wszystkim neutralizuje unoszącą się brzydką woń potu. Jeśli chcemy doprowadzić używany i nieco zabrudzony materac do pierwotnego stanu, wcale nie musimy sięgać po szereg drogich i chemicznych środków. Patent, który raz, dwa upora się z nieprzyjemnym zapachem, kurzem i roztoczami wymaga jedynie użycia sody oczyszczonej. Co ważne, można użyć go na dwa różne sposoby. Doświadczone panie domu stosują produkt zarówno na sucho, jak i na mokro.

Zdjęcie Soda oczyszczona

Jak wyczyścić materac sodą oczyszczoną?

Do wypróbowania pierwszej metody wystarczy ściągnąć pościel, a następnie zasypać powierzchnię materaca sodą. Starajmy się to zrobić równomiernie. Pomocne w tej czynności okazuje się kuchenne sitko. Teraz wystarczy poczekać ok. 2-3 godziny, a następnie porządnie odkurzyć materac. Jeśli rozmyślasz nad tym, jak usunąć plamy z materaca, które do tej pory nie chciały w żaden sposób zejść, zastosuj sodę oczyszczoną na mokro. Dwie łyżki produkt wsyp do miseczki, dodaj pół łyżeczki wody i wymieszaj do momentu uzyskania gęstej pasty. Tak przygotowany środek nałóż na plamy, pozostaw na 30 minut, a następnie przetrzyj wilgotną ściereczką.

Wideo Ekologicznie: Soda oczyszczona w domu

