Posiadając nawet niewielki kawałek ogródka warzywno-owocowego , warto optymalnie go wykorzystać, zważając na zmieniające się pory roku i okresy zbiorów. Wiele osób w swoich zielonych oazach posiada grządki z pomidorami . Gdy kończy się sezon na te pyszne i zdrowe owoce, bardzo dobrym rozwiązaniem jest zasadzenie na ich miejscu innych darów natury.

Chcąc wykorzystać miejsce po pomidorach, należy pamiętać, co na takiej grządce nie powinno się znajdować. W największym skrócie - w miejscu po pomidorach nie powinniśmy sadzić roślin z tej samej rodziny botanicznej, ponieważ są one najbardziej narażone na te same choroby.