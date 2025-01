Kasza owsiana — co to za produkt?

Być może jeszcze do niedawna dostępna była głównie w sklepach ze zdrową żywnością. Dziś jednak znajduje miejsce na półkach większości sklepów spożywczych. Dlaczego warto skusić się na degustację? Kasza owsiana charakteryzuje się przyjemnym, lekko orzechowym smakiem. Doskonale wkomponuje się w codzienne posiłki, stanowiąc smaczną alternatywę dla ziemniaków czy białego ryżu. Jest bardzo uniwersalna — pasować będzie do obiadowych dań głównych, sprawdzi się jako baza kaszotto albo śniadaniowej owsianki, dodatek do gulaszu, domowej granoli. Możliwości jest mnóstwo.

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kaszy, na co warto zwrócić uwagę podczas zakupów. Pęczak owsiany uznawany jest za najzdrowszy jako produkt powstały z całych ziaren owsa i najmniej przetworzony. Drugim rodzajem jest kasza owsiana łamana, wytwarzana z rozdrobnionych ziaren.

Owies warto jeść nie tylko w formie powszechnie znanych płatków 123RF/PICSEL

Czy kasza owsiana jest zdrowsza od płatków owsianych?

Niektórzy mogą się zastanawiać, czy jest sens kombinować w kuchni, skoro tak dobrze znamy sposób przygotowania i właściwości płatków owsianych. Czy warto się wysilać? Po pierwsze — im bardziej różnorodna dieta, tym lepiej. Po drugie — podczas produkcji kasza owsiana jest prażona w niskiej temperaturze. Dzięki temu zabiegowi zachowuje więcej wartościowych składników niż płatki. Cechuje ją wyższa zawartość błonnika oraz niższy indeks glikemiczny.

Czy kasza owsiana jest zdrowa? Składniki odżywcze mówią same za siebie

Kasza owsiana to produkt pełnoziarnisty, bogaty w substancje o dobroczynnym wpływie na ludzki organizm. Zawiera beta-glukan — rozpuszczalną frakcję błonnika pokarmowego. Obniża poziom "złego" cholesterolu i cukru we krwi. Kasza owsiana coraz większe uznanie zyskuje wśród wegetarian i wegan jako źródło wartościowego białka roślinnego.

W składzie nie brakuje witamin z grupy B — zwłaszcza tiaminy korzystnej dla serca oraz witaminy B6, niezbędnej dla prawidłowych funkcji psychologicznych. Kasza owsiana to również źródło magnezu, żelaza i cynku w diecie, które odpowiadają za przebieg procesów metabolicznych i krwiotwórczych. Są niezbędne dla zdrowia mięśni, dobrego samopoczucia oraz urody. Ta wszechstronność sprawia, że kasza zasługuje na miejsce na naszych stołach — również w przypadku stosowania diety bezglutenowej.

Włącz do diety, by odchudzanie było skuteczne

Jaka jest zależność między kaszą owsianą a odchudzaniem? Z całą pewnością warto włączyć ją do diety, gdy zależy nam na zgubieniu boczków i oponki. Daje uczucie sytości na dłużej, dzięki czemu jesteśmy w stanie panować nad wielkością zjadanych porcji i nie być podatnymi na podjadanie. Brak umiaru w jadalni to jeden z największych problemów osób stosujących dietę redukcyjną.

Kaszę owsianą łatwo wkomponujesz w codzienny jadłospis. Świetnie pasuje do dań jednogarnkowych, np. do gulaszu 123RF/PICSEL

Kasza owsiana pomaga też stabilizować poziom cukru we krwi, co hamuje nagłe napady głodu. Wspomaga pracę jelit, przyczyniając się do lepszego trawienia i regularnych wypróżnień.

Indeks glikemiczny kaszy owsianej. Czy jest dobra dla cukrzyków?

Kasza owsiana jest odpowiednia dla diabetyków — bywa nawet wskazywana jako najlepszy rodzaj kaszy w porównaniu z innymi produktami zbożowymi. Cechuje się stosunkowo niskim indeksem glikemicznym (ok. 40-50). Co to oznacza w praktyce? Posiłek bazujący na kaszy owsianej nie podnosi gwałtownie poziomu glukozy, pomaga za to w jego stabilizacji. Wspomniany wcześniej beta-glukan spowalnia jednocześnie wchłanianie cukrów, dodatkowo wspierając kontrolę glikemii.

Prosty sposób na odchudzanie - domowa woda owsiana Interia Kulinaria