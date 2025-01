Sezon na szparagi trwa od kwietnia do początku czerwca. Zimą można kupić te pochodzące z Hiszpanii, Holandii czy Grecji. Najczęściej uprawiane są w sztucznych warunkach (w doświetlanych szklarniach) i obficie nawożone. Mimo to nie znajdziemy w nich delikatnego smaku ani jędrności. Szparagi zimą są po prostu wiotkie i włókniste. Świetną alternatywą są tzw. zimowe szparagi, czyli skorzonera. Sezon na to zapomniane polskie warzywo trwa od października do kwietnia. Część jadalna charakteryzuje się lekko pikantnym i orzechowym smakiem. Do tego skorzonera zwalcza dolegliwości trawienne, wspiera pracę wątroby i świetnie działa na układ nerwowy. Zamiast szparagów zimą do diety warto też wprowadzić brukselkę lub mrożoną fasolkę szparagową.