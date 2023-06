Pobudza lepiej niż kawa. Ten napój to prawdziwa bomba zdrowia

Siedem podstępnych sztuczek sprzedawców — nie daj się na nie złapać

Guarana - zdrowa alternatywa dla kawy

Picie napoju z rośliny pochodzącej z Afryki to świetna alternatywa dla tych, którzy z pewnych powodów nie mogą sięgać po tradycyjną małą czarną. Spożywanie guarany przynosi wiele korzyści:

pobudza organizm i dodaje energii

korzystnie wpływa na zdrowie i wygląd

działa antyoksydacyjnie

chroni komórki przed uszkodzeniami

zapobiega przed powstawaniem wolnych rodników

opóźnia procesy starzenia

działa przeciwnowotworowo

poprawia koncentrację i pamięć



przyspiesza metabolizm

korzystnie wpływa na perystaltykę jelit

hamuje powstawanie komórek tłuszczowych

Jak wyglądają owoce guarany?

Zdjęcie Czerwone owoce guarany skrywają czarne nasiona pokryte białą łupką - to one są najcenniejsze / 123RF/PICSEL

Owoce guarany są czerwone, a w środku skrywają czarne nasiona pokryte białą łupką - to właśnie one są najcenniejsze. Mimo że mają nieco cierpki i kwaśny smak, warto się do nich przekonać. Guaranę kupić można w postaci proszku, kapsułek czy herbaty. Sprawdzi się doskonale w postaci samodzielnie przygotowanych napojów lub jako dodatek do owsianek czy koktajli.

Guarana w proszku - jak stosować?

Kupując guaranę w proszku, można przygotować z niej samodzielnie napój. Typowa, jednorazowa dawka to ok. 4 g czyli jednak płaska łyżeczka. Osoby, które po raz pierwszy będą jej próbować mogą rozpocząć od mniejszych ilości.

Proszek należy wymieszać z 1/3 szklanki wody lub soku. Poleca się wypijać całość, razem z osadem.

Dlaczego guarana jest lepsza od kawy?

Dla osób, które po wypiciu tradycyjnej kawy odczuwają dyskomfort trawienny, guarana może okazać się strzałem w dziesiątkę. Napój czy herbatka przygotowana na bazie tej rośliny nie tylko zadziała pobudzająco, ale pita regularnie będzie również korzystnie oddziaływać na cały organizm.