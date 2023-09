Czym jest savoir-vivre?

Savoir-vivre, to określenie pochodzące z języka francuskiego, gdzie słowo "savoir" oznacza wiedzieć, a "vivre" - żyć. Te dwa czasowniki w formie bezokolicznika należy tłumaczyć jako "sztuka życia", a w odniesieniu do znajomość obyczajów, form towarzyskich i reguł grzeczności, savoir-vivre jest zbiorem zasad dobrego i odpowiedniego zachowania.

Zasady savoir-vivre stosujemy m.in. w pracy, na różnego rodzaju przyjęciach, w restauracji, podczas spotkań towarzyskich, ale dotyczą one również sposobu nakrywania i podawania do stołu, odpowiedniego jedzenia i picia, właściwej prezencji i ubioru.

Dobre obyczaje i ogłada powinny nam towarzyszyć na każdym kroku, ale bardzo często z uwagi na brak odpowiedniej wiedzy, wielu ludzi zalicza różnego rodzaju gafy, które stają się podstawą do niezręcznych sytuacji.

Zdjęcie Nadal wiele osób nie potrafi odpowiednio trzymać widelca, noża i łyżki / 123RF/PICSEL

Savoir-vivre - najczęściej popełniane błędy

Nieumiejętne trzymanie sztućców

Niestety nadal wiele osób nie potrafi odpowiednio posługiwać się nożem, widelcem i łyżką. Trzymanie sztućców tak zwanym "małpim chwytem" można często zaobserwować u dzieci, ale u osób dorosłych takie zachowanie świadczy o braku jakichkolwiek, dobrych manier.

Jeśli dyskutujemy przy stole i trzymamy w dłoniach sztućce, to powinniśmy zapanować nad odruchem wymachiwania sztućcami.

Ponadto pamiętajmy, że spożywając posiłek, lewa dłoń powinna spoczywać na stole.

Zdjęcie Otrzymujesz zaproszenie na kolację? W dobrym tonie jest szybkie poinformowanie gospodarza o twoich zamiarach / 123RF/PICSEL

Brak odpowiedzi na zaproszenie

Otrzymujesz zaproszenie na uroczystą kolację, bal, a może po prostu na wieczorne spotkanie z przyjaciółmi? W dobrym tonie jest odpowiedzenie na zaproszenie jak najszybciej. Dzięki temu osoba zapraszająca ma czas na zaplanowanie całego wydarzenia m.in. biorąc pod uwagę konkretną liczbę swoich gości.

Potwierdzenie przybycia "za pięć dwunasta" oraz pojawienie się bez potwierdzenia, nie jest mile widziane.

Zdjęcie Siadając do stołu, rozłóż serwetkę na kolanach / 123RF/PICSEL

Używanie serwetki

Jeśli pojawiasz się na uroczystej kolacji, odpowiednim zachowaniem będzie położenie serwetki na kolanach. Możesz przecierać nią usta oraz dłonie, ale pod żadnym pozorem nie używaj jej w celu wytarcia nosa.

Po skończonym posiłku lekko złóż serwetkę i odłóż ją po lewej stronie obok talerza. Jeśli w trakcie kolacji wychodzisz do toalety, nie odkładaj serwetki na stół. Dlaczego? Wówczas to znak dla kelnera, że zwolniło się miejsce i może zebrać nakrycie. Jeśli planujesz wrócić do stołu - serwetkę połóż na stołku lub krześle, które należy do ciebie.

Zdjęcie Telefon podczas posiłku? To bardzo zły pomysł / 123RF/PICSEL

Używanie telefonu

Nigdy nie używaj telefonu podczas posiłku przy stole. Komórkę należy wyciszyć, a jeśli zachodzi potrzeba z jej skorzystania, przeproś gości i wyjdź w ustronne miejsce. Zrezygnuj z odkładania telefonu na stół - takie zachowanie jest również ogromnym nietaktem. Powstrzymaj się również przed robieniem zdjęć gościom, zanim nie wyrażą na to zgody. Zrezygnuj z wykonywania fotografii posiłkom.

Zdjęcie Nie sól posiłku przed jego spróbowaniem / 123RF/PICSEL

Doprawianie posiłku przed jego spróbowaniem

Otrzymujesz posiłek i od razu chwytasz za sól? To duży błąd. W ten sposób dajesz do zrozumienia, że danie na pewno jest nieodpowiednio przyprawione. Włóż do ust niewielki kęs i dopiero wtedy zadecyduj, czy potrwa powinna być przez ciebie doprawiona.

Zdjęcie Nie nakładaj na jeden talerz ogromnej porcji jedzenia / 123RF/PICSEL

Wszystko na jednym talerzu

Korzystasz ze szwedzkiego stołu i nie możesz powstrzymać się przed spróbowaniem wielu, pysznych rzeczy? Nie ma w tym nic złego, ale rób to zgodnie z zasadami savoir-vivre. Nie kładź wszystkiego na jeden talerz, tworząc na nim kopiec z jedzenia. Poszczególne potrawy nakładaj małymi porcjami na osobne talerze.

Lepiej nałożyć niewielką porcję i wrócić po dokładkę, niż ubijać na talerzu górę jedzenia i zostawić na koniec niedojedzony posiłek.

Zdjęcie Podczas kolacji nie reaguj na osobę kichającą / 123RF/PICSEL

Życzenie zdrowia podczas kichania

To jeden z tych błędów, które popełniamy nieświadomie w dobrej wierze. Przyjęło się, że jeśli osoba kichnie w naszym towarzystwie, od razu, odruchowo, mówimy "na zdrowie". Zasada savoir-vivre uznaje to za nieodpowiednie zachowanie. Dlaczego?

Otóż w takiej sytuacji, życząc komuś zdrowia, po tym, jak kichnie, zwracamy uwagę gości na tę jedną osobę. Wówczas może czuć się ona zakłopotana byciem w centrum uwagi z powodu tak błahego powodu, jak kichnięcie.

Zdjęcie Savoir-vivre mówi o tym, że zyczenie "smacznego" jest błędem / 123RF/PICSEL

Życzenie smacznego podczas podania posiłku

Bez wątpienia najczęściej popełniany błąd i dla wielu osób niezrozumiały. Wypowiadanie słowa "smacznego" w momencie, gdy posiłek został podany, uznawany jest jako gest życzliwości i dobrego wychowania.

Okazuje się, że savoir-vivre zupełnie inaczej traktuje taką sytuację. Otóż mówienie "smacznego" postrzegane jest za brak odpowiednich manier, ponieważ sugeruje gościom, że danie nie jest odpowiednio dobre i w związku z tym, konieczne jest życzenie by było smaczne. "Smacznego" wypowiadane z ust gości może zatem urazić gospodarza przyjęcia lub kucharza.

Identycznie sytuacja wygląda w momencie, kiedy to gospodarz życzy gościom smacznego. Daje wówczas sygnał, że goście muszą uznać dobry smak podanych przez niego posiłków za konieczność.

Zamiast tradycyjnego "smacznego", używaj zwrotów "podano do stołu", "zapraszam do uczty" oraz "życzę dobrego apetytu".