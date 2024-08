Grudnik to kaktus pochodzący z Ameryki Południowej, gdzie rośnie na koronach drzew. W Polsce uprawiamy go jako roślinę doniczkową, której zaletą jest to, że kwitnie w listopadzie i grudniu, wprowadzając do naszych wnętrz kolory w szarym, zimowym okresie. Aby cieszyć się białymi, różowymi, fioletowymi lub czerwonymi kwiatami zygokaktusa, trzeba zapewnić mu okres spoczynku i odpowiednie przygotowanie do kwitnienia. Sierpień i wrzesień to ważne miesiące w pielęgnacji grudnika.

Jak dbać o grudnika w sierpniu?

Sierpień to czas, kiedy grudnik przygotowuje się do intensywnego kwitnienia w zimie. Aby mu w tym pomóc, warto zadbać o kilka kluczowych aspektów pielęgnacji:

Stanowisko: Grudnik najlepiej czuje się w jasnym miejscu, ale bez bezpośredniego nasłonecznienia. Może być ustawiony na parapecie wschodnim lub północnym, gdzie będzie miał dostęp do rozproszonego światła. Latem możesz przenieść go na zewnątrz, ale koniecznie w półcieniu, aby uniknąć poparzenia liści. Podlewanie: W sierpniu zygokaktus potrzebuje ograniczenia podlewania. Należy to robić dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi jest sucha. Woda powinna być miękka, najlepiej przegotowana i ostudzona, aby uniknąć nadmiaru soli wapnia, który nie służy roślinie. Wilgotność powietrza: Grudnik preferuje podwyższoną wilgotność powietrza. Regularne zraszanie liści wodą, zwłaszcza w ciepłe dni, pomoże stworzyć mu odpowiednie warunki do wzrostu.

Odpowiednio pielęgnowany kaktus bożonarodzeniowy z pewnością zakwitnie w grudniu, a być może nawet dwa razy w roku.

Czym podlewać grudnika, żeby zakwitł w grudniu? Sięgnij po banana

Aby grudnik obficie zakwitł w grudniu, warto zastosować specjalną miksturę do podlewania, która dostarczy roślinie niezbędnych składników odżywczych. Oprócz tradycyjnych nawozów świetną odżywką będzie mikstura ze skórek bananów. Aby przygotować miksturę, skórki z 2-3 bananów zalej litrem wody i odstaw na 24-48 godzin. Po tym czasie odcedź płyn i podlewaj nim grudnika co 2 tygodnie. Mikstura ta wspiera rozwój pąków kwiatowych i wzmacnia roślinę. Skórki bananów są bogate w potas, fosfor i magnez, które są kluczowe dla rośliny w okresie przed kwitnieniem.

Innym domowym sposobem na dostarczenie grudnikowi koniecznych do kwitnienia składników jest podlewanie go wodą z biohumusem. Przygotuj roztwór złożony z 1 części biohumusu i 10 części wody. Podlewaj nim roślinę co 2-3 tygodnie od sierpnia do października. Biohumus to naturalny nawóz, który poprawia strukturę gleby i dostarcza kaktusowi bożonarodzeniowemu cenne mikroelementy.

Mikstura ze skórek bananów nawiezie grudnika 123RF/PICSEL

Czym nawozić grudnika w sierpniu i wrześniu, aby pięknie zakwitł?

Nawożenie grudnika w sierpniu i wrześniu jest kluczowe, aby przygotować roślinę do obfitego kwitnienia. W tym okresie warto sięgnąć po nawozy bogate w fosfor i potas, które wspierają rozwój kwiatów.

Nawóz ze skórek bananów: Oprócz podlewania miksturą ze skórek bananów, możesz także przygotować nawóz. Skórki bananów wysusz, a następnie zmiel na proszek. Dodaj go do ziemi w doniczce raz na miesiąc. To prosty sposób na dostarczenie roślinie dodatkowej porcji potasu.

Nawóz do kaktusów: Gotowe nawozy do kaktusów zawierają wszystkie potrzebne składniki odżywcze w odpowiednich proporcjach. Nawoź zygokaktusa co 3-4 tygodnie, zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.

Nawóz organiczny: Kompost lub humus to naturalne, organiczne nawozy, które warto wymieszać z ziemią w doniczce. Dostarczają one roślinie nie tylko składników odżywczych, ale także poprawiają strukturę gleby.

W drugiej połowie września trzeba przestać nawozić grudnika i w miarę możliwości przestawić go w chłodniejsze miejsce. Najlepiej zapewnić mu wtedy temperaturę około 12 - 15 stopni Celsjusza. Natomiast kiedy na pędach zaczną pojawiać się pąki kwiatowe, przenosimy roślinę na jej stałe miejsce.

Okres odpoczynku jest niezbędny, by grudnik mógł ponownie zakwitnąć 123RF/PICSEL

