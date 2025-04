W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kogo nie będzie łatwo namówić do związku. Człowiek ten jest wygodny. Przywykł do pewnego standardu, nie chce mieć problemów, wyzwań ani zbyt wielu okazji, by się angażować. Jeśli zależy Ci na związku, musisz skusić go rzadką korzyścią. W finansach możesz robić interesy z człowiekiem chytrym.