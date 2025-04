Heidi Klum zazwyczaj stawia na barwne i dość ekstrawaganckie stylizacje. Dlatego też bardziej stonowany look w jej przypadku może zaskakiwać. Modelka nie zapomina jednak o tym, by każdy outfit miał w sobie coś charakterystycznego. W powyższym przypadku jest to czarna mini.

Zazwyczaj modelka stawia jednak na wzory, kolory, hafty, wyszukane kroje. Dla niej w modzie nie ma miejsca na jakąkolwiek nudę. Za każdym razem udowadnia, że na oryginalnych połączeniach zna się jak mało kto. Jeśli myślisz, że pewne wzory ze sobą nie współgrają, to właśnie Klum udowadnia, że to tylko pozory. Moda to dla niej okazja do zabawy, dlatego traktuje ją raczej z przymrużeniem oka.